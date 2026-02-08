Breezy Johnson logra el oro en un descenso marcado por la caída de Vonn

La estadounidense Breezy Johnson se convirtió en la campeona olímpica de descenso, este domingo en Cortina d'Ampezzo (Italia), donde su compatriota Lindsey Vonn sufrió una violenta caída que le hizo abandonar su sueño de reconquistar el oro en esta prueba dieciséis años después.

La alemana Emma Aicher se quedó con la plata, a apenas 4 centésimas de segundo de la vencedora, mientras que el bronce fue para la italiana Sofia Goggia, que dos días después de haber encendido el pebetero de Cortina en la apertura olímpica se quedó a 59 centésimas del primer lugar.

Este descenso, la prueba reina del esquí alpino femenino, tuvo una larga interrupción después de la caída de Lindsey Vonn (41 años), que competía gravemente lesionada en la rodilla izquierda y que terminó siendo evacuada en helicóptero.

Breezy Johnson se convierte en la segunda estadounidense en ganar el oro olímpico en el descenso femenino, después de que precisamente Vonn lo consiguiera en Vancouver 2010.

Johnson había sido de las primeras en hacer su descenso, con el dorsal N.6. Empezó prudentemente en las pendientes de la célebre pista Olimpia delle Tofane, pero hubo dos momentos en los que terminó marcando la diferencia, justo antes de la primera mitad del recorrido y en el último tramo.

Se sentó así en el asiento de líder provisional y fue desde allí donde vio con cara de susto la caída de Vonn.

La esquiadora de Wyoming se presentaba como una de las favoritas en calidad de vigente campeona mundial de descenso, aunque todavía no consiguió ninguna victoria en pruebas de la Copa del Mundo de esquí alpino, donde acumula apenas nueve podios -ocho de ellos en descenso- a pesar de haber comenzado su carrera hace una década.

Johnson se lesionó de gravedad en una rodilla justo antes de los Juegos de Pekín 2022 y luego estuvo suspendida 14 meses por faltar tres veces a sus obligaciones de estar localizable para controles antidopaje.

Regresó de la suspensión en diciembre de 2024 y el título mundial de marzo de 2025 en Saalbach, con 29 años, le ha servido ahora de enseñanza para colgarse la ansiada medalla de oro olímpica a los 30 años.

En el descenso hubo una competidora latinoamericana, la argentina Nicole Begue, debutante en los Juegos a sus 19 años y que quedó 30ª entre las 32 que terminaron, a más de ocho segundos de la campeona.