Brillaron en el Festival Para Deportivo

Los paraatletas panameños se colgaron 30 medallas (11 de oro, 12 de plata y 7 de bronce) en el Festival Para Deportivo Centroamericano 2025, en Guatemala, celebrado del 25 al 30 de noviembre del presente año. Panamá envió una delegación de 39 para paraatletas a la justa, que reunió a más 500 para atletas de seis países de la región: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras y Panamá.

El equipo de Guatemala sumó más de 110 medallas para coronarse campeón del festival, Costa Rica y Salvador cerraron el podio, mientras que la representación panameña ocupó el cuarto lugar. En el paraatletismo, Panamá sumó 18 medallas, destacando Jhan Wisdom, quien ganó oro en los 400 metros T20 y plata en los 1500m T20.

El para nadador Carlos Urrunaga, tuvo un extraordinario actuación al conquistar cinco medallas en las cinco competencias en las que participó: oro en 50 metros libres y 50 metros pecho; plata en 50 metros mariposa, 50m dorso y 100m libres.

El equipo Parapowerlifting logró dos importantes primeros lugares y una segunda posición: En la rama femenina Claudia Chen, se quedó con el primer lugar en la categoría 86kg, al igual que su compañero David Almanza en los 80kg masculino. Además, Carlos Monrroy, en la categoría 65kg se ubicó segundo en la competencia. En el Baloncesto Sobre Silla de Ruedas, los canaleros terminaron en la cuarta posición en la modalidad 3x3, al acumular registro de 3 triunfos y 3 derrotas. En tanto, en el Fútbol de Amputados, la Selección de Panamá se llevó la medalla de plata al terminar con récord de dos triunfos y una derrota.

Por su parte, el equipo panameño de Para Tenis de Mesa, tuvo una destacada actuación: En la clase 7 Individual, Benito Perlaza se colgó la medalla de plata, mientras que en la misma categoría Julio Evans y Francisco Córdoba, terminaron en el tercer lugar. Mientras que, en el Goalball, el equipo femenino de Panamá obtuvo el segundo lugar; y en la rama masculina, los panameños terminaron en la cuarta posición.