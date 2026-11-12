Buena vibra para choque ante Curazao

El seleccionado nacional de fútbol de Panamá aterrizó ayer en Curazao con la misión de ganar el primer ‘asalto’ (ida) de su llave de los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026-27 de CONCACAF. Panamá viajó con un total de 23 jugadores (tres porteros y 20 de campo), de los 25 llamados por el entrenador Thomas Christiansen.

Daivis Murillo (mediocampista del CD Plaza Amador- Panamá) y Giovany Herbert (Mediocentro ofensivo del FC Kryvbas Kryvyi Rih-Ucrania) del fueron los únicos de los convocados que no hicieron el viaje por “decisión del cuerpo técnico” y “permanecerán en Panamá como parte del campamento de entrenamiento”, informó la Federación Panameña de Fútbol.

Antes de emprender el vuelo a la isla caribeña, el equipo realizó ayer, en horas de la mañana, en el estadio Rommel Fernández, una sesión de práctica con todos sus efectivos. El choque, en el que la ‘Sele’ saldrá de blanco, tendrá lugar en el estadio Ergilio Hato, hoy a las 7:30 p.m. (hora en Panamá).

El duelo de vuelta será en el Rommel Fernández, el domingo 15 de noviembre, desde las 6:00 p.m. El ganador de la serie avanza al Final Four del torneo y obtiene su boleto directo a la fase de grupos de la Copa Oro 2027.