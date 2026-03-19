Busca la “medalla de la constancia” en IRONMAN

REDACCIÓN | Este domingo 22 de marzo, las calles de la capital panameña volverán a vibrar con la disciplina y el esfuerzo del IRONMAN 70.3.

La competencia, que contempla un exigente recorrido de 1.9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21 km de carrera, contará este año con una historia de perseverancia particular en la línea de partida: la de César Kiamco, actual Representante del Corregimiento de Bella Vista.

El ingeniero se destaca por ser uno de los pocos atletas locales que ha logrado completar todas las ediciones del IROMAN realizadas en suelo panameño desde su creación.

El objetivo de Kiamco para esta edición 2026 será hacerse con la medalla especial de reconocimiento que la organización otorga exclusivamente a los competidores que han mantenido una asistencia perfecta en la historia del evento en Panamá.

“El deporte es disciplina, y esa misma disciplina es la que aplico en mi labor diaria por la comunidad”, ha manifestado Kiamco en diversas ocasiones, reafirmando su compromiso con la promoción de hábitos saludables.