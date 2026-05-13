Calderón se queda sin equipo

La vida deportiva de José Calderón ha cambiado radicalmente después del pasado 2 de mayo. Señado por estar involucrado en un posible amaño de partido, luego suspendido provisional de toda actividad de fútbol federado por un periodo de seis meses por parte de la Federación Panameña de Fútbol y desde ayer, fuera de las filas del Sporting San Miguelito (SSM).

El arquero, mundialista con Panamá en Rusia 2018, ha sido el último caso conocido de una serie de denuncias de supuestos partidos arreglados en el balompié nacional.

Aquel 2 de mayo, Calderón fue protagonista de una inexplicable jugada (no pudo controlar el balón con las manos tras un centro) que terminó en autogol y le dio la victoria 2-3 a su contrincante, Alianza FC, en la Jornada 16 de la Ronda Regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Tras saber de la suspensión del jugador, el pasado lunes, el SSM decidió dar por terminada la relación contractual con Calderón, iniciada en enero pasado.

En un comunicado, el conjunto rojinegro aclaró que respeta “la presunción de inocencia y el debido proceso” y mostró su disposición de colaborar con las autoridades que llevan adelante las investigaciones en ese caso.