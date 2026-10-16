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Cali y Libertad empatan 1-1 en la Copa Libertadores femenina

Cali y Libertad empatan 1-1 en la Copa Libertadores femenina
La defensora del Deportivo Cali, Katerine Osorio, y la defensora de Libertad, Naomi De León, disputan el balón durante el partido del Grupo D de la Copa Libertadores femenina 2026 entre el Deportivo Cali de Colombia y Libertad de Paraguay, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, el 16 de octubre de 2026 Rodrigo BUENDIA
AFP
16 de octubre de 2026

El Deportivo Cali colombiano, actual subcampeón del torneo, empató este viernes 1-1 con el Libertad paraguayo por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores femenina de 2026, que se disputa en Quito.

El elenco caleño logró emparejar de forma agónica con tanto de Jéssica Bermeo a los 90+2.

La escuadra guaraní se había puesto adelante con anotación de Ramona Martínez (69').

Entretanto, Bolívar de La Paz empató tablas 2-2 con Olimpia de Paraguay.

El equipo boliviano se fue arriba con el gol de Clenilda da Silva al minuto 5.

La "O" reaccionó para igualar 1-1 y sacar distancia momentánea 2-1 al convertir Pamela Villalba (7') y Erika Cartaman (47'), pero se dejó alcanzar con el gol de la rival Carla Méndez (69').

La jornada se completará con los partidos entre Cruzeiro y Liga de Quito, por el Grupo C, y el uruguayo Nacional y la Universidad de Chile, por el D.

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