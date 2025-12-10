Deportes

Camboya se retira de los Juegos del Sudeste Asiático en Tailandia

Las banderas de (de izq. a drcha.) Camboya, Indonesia, Laos y Tailandia, fotografiadas en una competición de gimnasia de los Juegos del Sudeste Asiático, en Pathum Thani, cerca de Bangkok, el 10 de diciembre de 2025 Chanakarn Laosarakham
10 de diciembre de 2025

Camboya se retiró el miércoles de los Juegos del Sudeste Asiático (SEA) en medio de la escalada de su conflicto con el país anfitrión, Tailandia, que ha desplazado a cientos de miles de personas, informaron los organizadores.

"Se confirma que Camboya se retiró", declaró a AFP Akarin Hiranprueck, alto cargo de los Juegos SEA.

Al menos 11 personas entre soldados y civiles han muerto en ambos países desde que estallaron los enfrentamientos el domingo.

Los Juegos SEA se extienden hasta el 20 de diciembre en Bangkok y la vecina provincia costera de Chonburi, con miles de atletas de los países del sudeste asiático compitiendo en eventos como fútbol, esgrima, patinaje, vela y luchas.

Camboya ya se había retirado de ocho de las disciplinas en los juegos de Tailandia alegando motivos de seguridad.

