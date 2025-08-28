Campeona olímpica de canotaje Jessica Fox se recupera tras extirparle un tumor

La triple campeona olímpica australiana, Jessica Fox, reveló este jueves que tuvo que someterse a una operación para extirparle un tumor en el riñón, y que se perderá el resto de pruebas de la Copa del Mundo de piragüismo.

Nacida en Francia de madre francesa y padre británico, la deportista de 31 años, abanderada de Australia en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París el año pasado, anunció que la operación fue un éxito.

"¡Un poco menos de riñón y mucha más fuerza!", escribió en Instagram.

Fox es la vigente campeona olímpica de C1 (canoa) individual, y de K1 (kayak) individual. Suma además otras cuatro medallas de anteriores citas olímpicas.

Miembro de la comisión de deportistas del COI, cuenta asimismo con 10 títulos mundiales en individual, lo que la convierte en la remera más laureada de la historia de su deporte.