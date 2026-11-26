Después de seis fechas disputadas en julio y noviembre, el primer Campeonato de Naciones de rugby se decidirá de viernes a domingo con seis duelos entre hemisferios norte y sur, en Twickenham (Inglaterra), con un estelar Francia-Sudáfrica por el título.

22 victorias contra 14, 170 tries por 13. Europa se ha mostrado superior en la fase de grupos, pero los marcadores vuelven a ponerse a cero antes de las seis finales en el templo del rugby inglés, con dos títulos en juego: el de campeón del torneo, entre los Bleus y los Springboks el domingo (16h40 GMT), y el del hemisferio vencedor, al mejor de los seis duelos.

A diez meses de la Copa del Mundo 2027 en Australia (1 de octubre - 13 de noviembre), el XV de Francia quiere demostrar que es un candidato solvente para un primer título mundial.

Y para ello nada mejor que derrotar de nuevo a los vigentes doble campeones del mundo sudafricanos, dos semanas después de vencer 21-19 en el Stade de France.

El DT de Sudáfrica Rassie Erasmus no podrá contar con el zaguero Damian Willemse ni con el wing Pieter-Steph du Toit.

. All Blacks a evitar la humillación

Actualmente en el quinto puesto mundial, una posición en la que no habían caído desde 2022, los All Blacks vienen de dos derrotas consecutivas: una debacle histórica en Gales (35-28), la primera en 73 años contra los Dragones Rojos, y una paliza en Inglaterra (37-12), la peor derrota de su historia ante un equipo europeo.

El desafío será enorme para los hombres de Dave Rennie el sábado (16h40 GMT), de nuevo contra el XV de la Rosa, con el añadido de la baja de Will Jordan, máximo anotador de tries de la historia neozelandesa.

En este duelo por el tercer puesto, los ingleses de Steve Borthwick parecen favoritos, lejos de sus cuatro derrotas en el Seis Naciones 2026.

. Los Pumas a por el séptimo puesto

En la final por el séptimo puesto, el XV del Cardo escocés (6º en clasificación mundial) se enfrentará a los Pumas de Argentina (8º), que buscarán la revancha luego de haber perdido ante el mismo rival en julio en Córdoba (47-38).

Ampliamente derrotados en Irlanda y en Francia, los hombres de Felipe Contepomi sólo cuentan con una victoria desde su llegada a Europa para esta gira de noviembre, en Italia (19-14).

Escoceses y argentinos se han enfrentado 24 veces a lo largo de su historia, con 12 victorias para cada uno.

Terceros en sus respectivos hemisferios, el XV del Trébol irlandés y los Wallabies de Australia se enfrentarán el viernes por la noche (20:10 GMT).

También aquí Europa parece favorita, entre una Irlanda encaramada al segundo puesto del ranking mundial gracias a su victoria contra los Springboks y unos australianos (7º del mundo) derrotados en casa por franceses e irlandeses y luego superados en Inglaterra y Escocia.

Con una serie de seis derrotas frente a Irlanda, Australia no ha vuelto a imponerse contra los jugadores de verde desde junio de 2018 (18-9) en Brisbane.

En las dos finales entre los peor clasificados, Gales se enfrentará a Japón el sábado por el noveno puesto, mientras que Italia y Fiyi pugnarán el viernes por evitar el último puesto.

Único equipo aún sin victoria, la Italia dirigida por el argentino Gonzalo Quesada sólo puede aspirar a salvar el honor con el undécimo lugar de los doce equipos y para ello deben evitar otra humillación ante los Flying Fijians, que acaban de derrotarlos el sábado en Udine (21-16).