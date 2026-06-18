Canadá y Suiza arañan los dieciseisavos de un Mundial sin tiempo para lamentos

En un Mundial 2026 que no da tiempo para lamentos, o que lo digan Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, Suiza y Canadá dieron pasos contundentes este jueves hacia los dieciseisavos de final en el arranque de la segunda fecha.

Acabados los partidos de la primera jornada, y con las grandes decepciones de España y Portugal, la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 empezó a pavimentar el camino de las eliminaciones, los estados de coma y los (casi) festejos.

Canadá y Suiza fueron las primeras selecciones en quedar a un suspiro de los cruces tras protagonizar este jueves sendas goleadas contra Catar (6-0) y Bosnia-Herzegovina (4-1), dos combinados que quedaron en la UCI del Grupo B.

Sin embargo, a los dos grandes perdedores del día les favorece la ampliación del torneo a 48 equipos participantes, lo que reduce el margen de error al repartir ocho boletos para dieciseisavos a los mejores terceros.

Canadá, uno de los tres países anfitriones, registró empero en Vancouver una de las peores imágenes de lo que va del Mundial, la escalofriante lesión de Ismaël Koné, que lo marginará del resto del certamen.

La grave fractura en la pierna izquierda del mediocampista, que llevó a las lágrimas a su compañero Jonathan David, autor de un triplete, empañó el primer triunfo de los canadienses en una Copa del Mundo.

- A la espera de México -

Una catástrofe sería el único motivo para impedir la presencia de Canadá y Suiza en la siguiente fase.

A esa instancia podría unirse México o Corea del Sur, que cierran la jornada en Guadalajara, tras el empate 1-1 entre República Checa y Sudáfrica en el primer juego del día.

La paridad entre checos y sudafricanos, en el pozo de su llave con un punto cada uno, fue dirigido por la árbitra estadounidense Tori Penso, única mujer que ha pitado hasta el momento en el actual Mundial.

El ganador del partido en el estadio de las populares Chivas de Guadalajara, en Zapopan, no solo logrará un boleto en la segunda ronda, sino que se asegurará el primer lugar del Grupo A. Para definir el resto de las posiciones habrá que esperar a la última jornada.

La previa de ese juego estuvo rodeada de intriga, luego de que el martes se avistara un dron misterioso sobre el campo de entrenamiento de la selección del exastro del Tottenham Son Heung-Min.

Dos hombres, sospechosos de ser los operadores del dron, recuperaron el aparato estrellado y huyeron del lugar en un incidente que el seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, calificó como "desafortunado".

Lo que perfectamente pudo haber sido un incidente de espionaje dio un nuevo halo de sorpresa a la Copa del Mundo, marcada por marcadores completamente inesperados e hitos históricos en apenas una semana de competencia.

- Mala hora de dos estrellas -

¿Las mayores víctimas de las sorpresas? El Portugal de CR7 y la España de Yamal, ganadores de los últimos títulos en Europa: la Eurocopa para la Roja en 2024 y la Liga de Naciones para los lusos un año después.

La decepción de unos y otros se vio en sus dos máximas figuras.

El joven Yamal, de 18 años, llamado a ocupar el trono del fútbol en poco tiempo, apenas jugó 25 minutos con España, recién recuperado de una lesión muscular que aconsejaba no forzar.

A la Roja, además, le queda el dudoso honor de haber firmado el único empate sin goles que se ha producido en los primeros 27 partidos del torneo, de un total de 104.

Por su parte, el veterano Ronaldo, que a los 41 años está en el ocaso de su carrera, jugó todo el partido contra la República Democrática del Congo, pero apenas aportó al ataque de la Seleção, al punto que algunos ya cuestionan su titularidad.

La RD Congo admitió que no preparó nada concreto para detener a CR7. "A su edad, ya no puede esforzarse como antes, pero le tengo un enorme respeto", afirmó el centrocampista Ngal'ayel Mukau.

Quizás a Ronaldo le pesó el hecho de que fuera la última de las grandes superestrellas en entrar en liza y que todas ellas, salvo Yamal por la lesión, ya han dejado su huella en este Mundial, empezando por Lionel Messi, su archirrival durante las dos últimas décadas.

El argentino marcó el martes los tres goles de la Albiceleste en el triunfo 3-0 frente a Argelia, igualando además el récord de máximo goleador de los Mundiales que tenía hasta ese momento el alemán Miroslav Klose, con 16 anotaciones.