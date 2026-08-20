Carlos Alcaraz vuelve a las pistas para el Abierto de Estados Unidos

El tenista español Carlos Alcaraz apunta al Abierto de Estados Unidos, que comienza el 30 de agosto, tras anunciar este jueves su vuelta a las pistas una vez superada su lesión de muñeca.

"Estoy de vuelta. Here we go", afirmó el español, actual número dos del mundo, en un breve vídeo en su cuenta de Instagram, tras pasar cuatro meses alejado de la competición desde que sufrió una lesión de muñeca el pasado mes de abril.

En sus redes sociales, el español muestra asimismo una foto suya sobre un fondo del US Open, que ganó en 2022 y 2025, con el mismo lema "Here we go (Ahí vamos)" y dos emoticonos de una bandera estadounidense y una mano saludando.

Vigente campeón del Abierto estadounidense, donde venció el pasado año a Jannik Sinner en la final, Alcaraz parece querer disipar con su anuncio las dudas arrojadas sobre su participación en el último Grand Slam de la temporada tras su ausencia en el Masters de Cincinnati.

La presencia de Sinner, en cambio, sigue siendo una incógnita por sus problemas en la rodilla.

"Mi rodilla derecha me duele y, aunque hemos trabajado duro con mi equipo médico, tengo que aceptar que todavía no estoy listo para la competición", declaró el italiano el 9 de agosto para anunciar su baja en Cincinnati.

- La baja más larga -

Alcaraz, de 23 años, vuelve a las pistas después de sufrir una lesión en la muñeca derecha durante su participación en el torneo de Barcelona en abril pasado, lo que le impidió estar en los Masters 1000 de Madrid y de Roma.

Su lesión también le impidió participar en Roland Garros, donde no pudo defender su título, y en Wimbledon tras ganar en enero pasado el Abierto de Australia con el que completó los cuatro grandes.

Alcaraz también pudo ganar el título en Doha antes de sufrir el problema en su muñeca.

La lesión es "un poquito más seria de lo que de lo que todos nos esperábamos", había declarado Alcaraz tras anunciar su baja para el Masters 1000 de Madrid.

"Tenemos claro que esto tiene que recuperarse muy bien si no quiero que me perjudique luego en el futuro", añadió entonces el ganador de siete torneos del Grand Slam, que, en un principio, no había dado demasiada importancia a su dolencia.

Desde el principio, el murciano había destacado que no se ponía plazos para volver a las pistas y que sólo regresaría cuando estuviera absolutamente seguro.

Alcaraz no juega un partido oficial desde el 14 de abril cuando ganó al finlandés Otto Virtanen en su estreno en el torneo Conde de Godó barcelonés en lo que ha sido su mayor tiempo alejado de las pistas.

Hasta este año, Alcaraz sólo se había perdido un torneo del Grand Slam desde que debutara en un cuadro principal en 2021 en el Abierto de Australia, con su ausencia en Melbourne en 2023 por una lesión muscular en la pierna derecha.

El murciano regresará a las pistas en Flushing Meadows, donde en 2022 conquistó su primer gran título y alcanzó por primera vez el número uno del mundo.