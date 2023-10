Carlos Sainz: “En Ferrari no hay favoritismos”

El español Carlos Sainz (Ferrari) defendió este lunes que en la escudería italiano no hay “favoritismos” con ninguno de los pilotos, por lo que negó que pelee con el monegasco Charles Leclerc por ser piloto número uno del equipo, ya que la “prioridad número uno” de ambos es que Ferrari consiga victorias.

“Mi relación con Fred Vasseur -jefe de equipo de los italianos- es muy buena, yo me llevo muy bien con mucha gente. Aunque tenga una relación muy buena con Leclerc, no quita que yo tampoco la pueda tener, o que no me pueda respetar y ayudar a mí también. Y este año lo demuestra, no ha habido favoritismos ni una dirección clara a seguir”, afirmó el piloto madrileño en un evento organizado por Estrella Galicia 0,0.

Sainz reiteró que no existe ningún trato de favor o predilección por el monegasco, sino que hay “una buena relación del jefe de equipo con sus dos pilotos”. “Si no fuese así, sería el primero en decírselo. Es muy buen gestor y muy buen estratega”, elogió el español.

“La prensa cree que estamos peleando por ser número uno y dos, pero es culpa de la prensa. Nuestra prioridad número uno, y así está en nuestros contratos, es Ferrari, simplemente que gane Ferrari. No hay piloto uno y dos, siempre será así”, insistió el madrileño.

Para el ganador en el Gran Premio de Singapur -única carrera que no acabó con triunfo de Red Bull-, “durante toda la temporada” se ha visto que ambos compiten por un mismo objetivo, “por mucho que la gente quiera encontrar un piloto número uno o dos”.

“Charles y yo nunca hemos tenido ningún problema. Se intenta ver como una desventaja, y seguro que no ayuda, pero no contamina, porque lo sabemos gestionar bien. El que quiere a Ferrari no debería alentar demasiado ese discurso, no es verdad”, aseveró.

En concreto, se refirió a esas últimas vueltas en el GP de Italia, celebrado en Monza, ‘casa’ de Ferrari, en el que Sainz tuvo que defender hasta el final su tercer puesto ante un combativo Leclerc en una “carrera bonita”. “Fred se fio de nuestro juicio y así fue, salió bien. Demostramos una vez más que somos capaces de pelear y de tener una relación competitiva y respetuosa en pista, no pasó nada”, repitió.