Carlos Sainz se perderá el GP de Arabia Saudita por apendicitis

El español Carlos Sainz, que sufre apendicitis, es baja para el Gran Premio de Arabia Saudita, segunda prueba del Mundial de Fórmula 1, y será reemplazado por el piloto de reserva británico Oliver Bearman, indicó la escudería Ferrari este viernes.

"Carlos Sainz ha sido diagnosticado de apendicitis y necesitará ser operado. A partir de la tercera sesión de entrenamientos libres y durante el resto del fin de semana, será reemplazado por el piloto reserva Oliver Bearman", indicó el equipo italiano en la red social X, que precisó que el británico no podrá por tanto participar en la categoría de Fórmula 2, en la que actualmente pilota.

"La familia de Ferrari desea una rápida recuperación a Carlos", añadió la 'Scuderia'.

Convaleciente desde hace varios días, Sainz participó el jueves en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, completando un total de 50 vueltas sobre el trazado urbano de Yedá y terminando sexto y séptimo respectivamente.

"Día muy difícil para mí, no estoy del todo recuperado de la indisposición que me ha tenido en cama las últimas 24 h. Al menos he podido ir al circuito y aprovechar al máximo el tiempo en pista. Espero estar recuperado mañana para apretar al límite", publicó el jueves el español en sus redes sociales.

El sábado pasado, sobre el trazado catarí de Lusail, Sainz arrancó la temporada obteniendo un meritorio tercer puesto, tan sólo por detrás de la dupla de Red Bull. El español fue, precisamente, el único piloto de la parrilla que logró arrebatar una victoria a la escudería austríaca en la temporada 2023.

- Debut precoz para Bearman -

En el segundo Gran Premio del año, será Bearman quien acompañe al monegasco Charles Leclerc a partir del viernes en la tercera sesión de entrenamientos libres (13h30 GMT) y en la clasificación (17h00 GMT) y sobre todo el sábado en la carrera (16h00 GMT).

Sexto clasificado la temporada pasada en el Campeonato del Mundo de Fórmula 2 en la escudería Prema Racing, la misma en la que compite este año, Bearman había pilotado un F1 de la escudería Haas la temporada pasada durante dos sesiones de entrenamientos libres en México y Abu Dabi. También participó en un test en Fiorano (Italia) al volante de una SF21, el monoplaza de Ferrari en 2021.

El británico había logrado el jueves la 'pole position' en Fórmula 2, pero debido al reglamento de la FIA se perderá la carrera en esa categoría, al no poder correr ambas carreras un mismo fin de semana.

Con 18 años y 10 meses se convertirá en el tercer piloto más joven de la historia de la Fórmula 1 en participar en un Gran Premio, superado tan sólo por dos miembros de la actual parrilla: el tres veces campeón del mundo Max Verstappen, que debutó con 17 años y 5 meses en 2015, y Lance Stroll con 18 años y 4 meses en 2017.