Carrasquilla, la estrella panameña que sueña con enfrentarse a su ídolo Modric

El volante panameño Adalberto Carrasquilla, la figura principal en el esquema de juego de Panamá, cuenta las horas que faltan para enfrentar en el Mundial a su ídolo, la estrella croata, Luka Modric, con el que podría verse las caras el martes.

Carrasquilla, de 27 años, es el “Modric” de la selección canalera si tenemos en cuenta que, al igual que el jugador del AC Milan, es el encargado de distribuir el juego y de controlar los ritmos de un equipo donde el fútbol de toque es innegociable.

Exjugador del Dynamo de Houston de la MLS y del Cartagena de España, Carrasquilla, actualmente en los Pumas de México, fue elegido en 2024 como mejor jugador del año de la Concacaf, superando al estadounidense Christian Pulisic del AC Milan o al canadiense Alphonso Davies del Bayern Munich.

“Sueño con mucha ilusión” enfrentar a Croacia porque “Modric siempre ha sido mi jugador a seguir, (tengo) muchas características similares, ha sido mi jugador favorito”, señaló Carrasquilla durante una conversación en el canal de YouTube del arquero costarricense, Keylor Navas.

El futbolista panameño, compañero de Navas en Pumas, es una pieza clave para el seleccionador panameño Thomas Christiansen, heredero del estilo del FC Barcelona, donde estuvo a las órdenes de la leyenda holandesa Johan Cruyff y compartió vestuario con Pep Guardiola. Casi nada.

La camiseta del 10 croata

Ahora, tendrá la oportunidad de enfrentarse a Modric el martes en Toronto, donde Panamá y Croacia jugarán en la segunda jornada del Grupo L.

Ambas escuadras llegan a la cita con urgencias tras perder, respectivamente, ante Ghana e Inglaterra, que lideran el grupo con 3 puntos, mientras que panameños y croatas lo cierran con cero.

Modric, a sus 40 años, disputa su quinta Copa del Mundo. El volante croata es el líder de una selección que ha escrito en los últimos años sus páginas más gloriosas.

Bajo la batuta de Zlatko Dalic, y liderados por Modric, además de Ivan Perisic, Mateo Kovacic o Andrej Kramaric, Croacia logró el subcampeonato en Rusia 2018 y un tercer puesto en el Mundial de Catar 2022.

“Yo le voy a escribir un mensajito a Lukita para que en ese partido si Dios lo permite te guarde la camiseta y la cambien”, le dijo Navas a Carrasquilla.

“Te agradecería esa oportunidad para yo tener su camiseta”, contestó el futbolista panameño en un video de ocho minutos y medio que el portero subió a su canal.

Navas también compartió vestuario con Modric en el Real Madrid entre 2014 y 2019, donde levantaron tres Champions League, aunque Modric ganó un total de seis en el equipo blanco.

“Yo solo estoy esperando que lleguen esos partidos para que el mundo sepa lo que es el ‘Coco’ Carrasquilla”, declaró Navas.

¿Jugará?

Sin embargo, no está claro si Carrasquilla verá a su ídolo en el campo o desde el banquillo. El panameño es duda por una lesión muscular que ya le impidió jugar contra Ghana en la primera fecha.

Su lesión, que arrastra desde el pasado 24 de mayo, cuando recibió una dura entrada durante el partido de vuelta de la final del Clausura de la Liga MX, es una cuestión casi de Estado.

Muchos fanáticos consideran fundamental su regreso para buscar una victoria ante un rival que, sobre el papel, es superior.

“Nosotros lo vemos súper bien, también está muy motivado y todos sabemos aquí lo que nos puede aportar Carrasquilla (estando) a un cien por cien, tiene nuestro respaldo y lo estamos esperando”, dijo el sábado el veterano volante panameño, Alberto Quintero.

“Él sabe lo que nos jugamos y lo que él se juega, está en este barco y listo para aportar”, afirmó hace días el capitán Aníbal Godoy.

Una victoria permitiría a los canaleros acercarse a la siguiente fase, en su segundo Mundial tras Rusia 2018, donde quedaron últimos tras perder sus tres compromisos.

Sin embargo, una derrota, sumado a una victoria de Inglaterra ante Ghana, los eliminaría de manera prematura.

“Somos conscientes del grupo que tenemos y tenemos mucha ilusión de que vamos a clasificar a la siguiente ronda”, afirmó Carrasquilla antes de iniciar el Mundial.