"Cascos fuera": las estrellas se sinceran al abrirse el circo del Super Bowl

Para Drake Maye, el joven quarterback de los New England Patriots, la traicionera ruta hacia el Super Bowl de la NFL implica más que una serie de partidos a vida o muerte.

Junto a sus compañeros y a sus rivales de los Seattle Seahawks, Maye sorteó el lunes las trampas de la Noche de Apertura, un estruendoso pistoletazo de salida a la gran final de la liga de football americano del domingo en Santa Clara (California).

En un centro de convenciones de la vecina San José, los jugadores fueron bombardeados por todo tipo de preguntas por una avalancha de centenares de periodistas.

Les guste o no, todo asunto puede estar sobre la mesa, desde su artista soñado para el espectáculo del intermedio hasta el peor plato que prepara su esposa.

"Daré todo lo que pueda, compartiré información con ustedes y responderé sus preguntas... pero esta es una semana de trabajo", declaró Maye a la AFP.

"Estamos aquí por una sola cosa y es ganar un Super Bowl... Lo demás vendrá después", añadió con una sonrisa paciente.

Este evento nocturno forma parte de una estrategia de marketing de la NFL conocida como "cascos fuera", destinada a humanizar a los jugadores y hacerlos más cercanos a los aficionados, especialmente los más jóvenes, revelando sus personalidades e intereses fuera del emparrillado.

El enfoque va de la mano con una creciente plétora de documentales deportivos, podcasts e incluso colaboraciones de moda de jugadores de este deporte de extrema ferocidad.

- ¿Más atractivo que Tom Brady? -

La semana de festejos, que se extenderá por todo el área de la Bahía de San Francisco, alzó el telón con las tradicionales animadoras de la NFL, vociferantes aficionados, influencers y reporteros de medios que iban desde la prensa internacional hasta la estudiantil.

Durante una hora de preguntas a gritos, Maye conversó con buen ánimo de su amor por el pickleball y de su fe y fue interrogado sobre si el Super Bowl es un partido "de vida o muerte" o si se considera más atractivo que su legendario predecesor en los Patriots, Tom Brady (Respuesta: No lo cree).

Maye, que a sus 23 años puede ser el quarterback más joven en ganar un Super Bowl, recordó con cariño haber asistido en 2016 a la anterior final disputada en esta región del norte de California.

Por entonces era un aficionado de 13 años que sufrió al ver perder a su equipo local, los Carolina Panthers, ante los Denver Broncos en la despedida del mariscal de campo Peyton Manning.

En su ensalada de respuestas, Maye admitió, quizás de forma imprudente, que no disfruta especialmente del pan de pistacho de su esposa, antes de apresurarse a colmar de elogios sus otras propuestas culinarias.

- "Tienes que estar listo" -

Como cada año, la mayor parte de la cobertura previa del Super Bowl parece girar alrededor de cualquier cosa menos de este deporte, para disgusto de los puristas de la liga más popular y poderosa de Estados Unidos.

Uno de los jugadores dijo a la AFP que la pregunta que más le hicieron el lunes fue si es seguidor de Bad Bunny, el artista que protagonizará eel espectáculo de medio tiempo.

Del grupo de jugadores entrevistados por la AFP, pocos se reconocieron como seguidores de la superestrella puertorriqueña y algunos admitieron que no habían oído hablar de él antes de que le entregaran esta codiciada vitrina global.

Aun así, para algunos de ellos como el linebacker de los Patriots Robert Spillane, la diversión también puede ser beneficiosa antes de una cita tan decisiva.

"Puedes disfrutar los siete días si puedes ser ligero, sonreír y compartir momentos divertidos. Pero al mismo tiempo, cuando llegue el momento de concentrarte, tienes que estar listo para concentrarte", recalcó.

"Echarás la vista atrás con más cariño a estos días si ganas", predijo el ala cerrada de los Seahawks Nick Kallerup. "Si pierdes, no lo harás".