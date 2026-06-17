Casemiro, el hombre de Ancelotti bajo ataque en Brasil

Carlo Ancelotti lo llevó de vuelta a la Seleção. Consentido por el entrenador italiano, Casemiro se tornó en pieza intocable de Brasil... hasta que su flojo debut en el Mundial lo convirtió en blanco predilecto de críticas en su país.

El exvolante del Real Madrid, uno de los líderes del plantel que busca el sexto título mundial, parecía tener todo servido para comandar el asalto de Norteamérica tras haber firmado una última y sobresaliente temporada con el Manchester United.

Pero su deslucida actuación en el empate 1-1 ante Marruecos, el sábado en el estreno mundialista, le ha hecho vivir sus horas más bajas desde que se enfundó la camiseta verdeamarela por primera vez en 2011.

Y, de paso, ha aportado para agrietar el romance entre el pueblo brasileño y Ancelotti, la gran esperanza para que Brasil vuelva a morder una manzana que se le ha prohibido desde 2002.

"Si se está debatiendo sobre Casemiro como se está haciendo hoy, en realidad lo que estamos debatiendo es sobre Ancelotti. Fue Ancelotti quien recuperó a Casemiro como símbolo de su selección", dijo el escritor José Trajano en el programa Posse de Bola.

- "El jugador que más decepcionó" -

En su primera convocatoria, Carletto sorprendió al llamar al centrocampista, integrante de un tridente en el mediocampo, junto a Luka Modric y Toni Kroos, que fue vital para que el Madrid ganara la Liga de Campeones de Europa 2022 bajo sus órdenes.

El experimentado volante de marca llevaba más de año y medio fuera del radar de la Canarinha. Pero el italiano rescató su carrera internacional y lo hizo jugar, y como titular, en doce de los trece partidos que ha dirigido a los sudamericanos.

El 5 fue el capitán en cuatro de esos encuentros, anotó dos goles y brindó dos asistencias. Si bien el Scratch siguió mostrando deficiencias en la defensa (12 goles encajados 13 juegos), su presencia ayudó a dar equilibrio al mediocampo.

En el arranque de su tercera Copa del Mundo, sin embargo, Casemiro, de 34 años, lució lento, sin armonía con su compañero Bruno Guimarães y poco capaz de recuperar la pelota, uno de sus rasgos característicos.

"Fue el jugador que más decepcionó en el debut. Casemiro es el favorito del entrenador, es algo normal, todo entrenador tiene a alguien así en quien confía, es algo habitual", dijo Romário en su canal de YouTube.

"Pero por lo que representa para el entrenador, e incluso para la propia selección (...), creo que realmente decepcionó", agregó el campeón mundial con Brasil en 1994.

- ¿A la MLS? -

Casemiro, que en su aterrizaje en Estados Unidos reconoció que su país llegaba "un pasito atrás" de las grandes favoritas, no salió al segundo tiempo ante los Leones del Atlas.

El jugador aseguró que Ancelotti justificó su sustitución porque él estaba amonestado. Fabinho lo reemplazó y dio más solidez a los pentacampeones junto a Guimarães, otro consentido de Carletto.

El interrogante ahora pasa por si el segundo capitán será titular contra Haití el viernes en Filadelfia, por la segunda jornada del Grupo C.

En su primer partido mundialista desde 1974, los caribeños hicieron sufrir a la Escocia del mediocampista Scott McTominay, que no obstante los venció 1-0 en Boston.

"En Brasil siempre queremos lo mejor, queremos ganar, pero todavía depende de nosotros", confió Casemiro tras el estreno.

Para el exmerengue es vital recuperar su nivel e imagen en momentos en que está en el aire su carrera tras su salida del United.

Aunque tuvo un desempeño destacado en la campaña que acabó con los Red Devils de regreso a la Champions, no renovó su contrato y partirá de Mánchester.

La prensa internacional ha informado que tiene todo arreglado para unirse al Inter Miami de Lionel Messi.

Pero el negocio está trabado porque otro equipo de la MLS, Los Angeles Galaxy, exige una compensación, según dijo a la AFP una fuente del entorno del jugador.

El cuadro angelino reivindica, de acuerdo con la fuente, la posesión de los derechos de descubrimiento, una suerte de lista de los deseos que da prioridad a los clubes para negociar con futbolistas que desean.

En este caso, la atacada mano derecha de Ancelotti en Brasil.