Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo de MotoGP y que anunció su retirada este viernes, fue el más rápido en los entrenamientos clasificatorios del Gran Premio de Valencia.

Con este primer puesto el piloto de Ducati valida directamente su billete para la segunda sesión de clasificación del sábado de cara a las dos carreras del Gran Premio valenciano, en el este de España.

El catalán de 33 años, a los mandos de su Ducati oficial, por última vez en competición este fin de semana, marcó su mejor vuelta al circuito Ricardo Tormo (4,0 km) en 1 minuto, 28 segundos y 483 milésimas.

Superó a su rival de Aprilia, el italiano Marco Bezzecchi, en 247 milésimas, mientras que este último se juega este fin de semana con su compañero madrileño Jorge Martín el puesto de subcampeón del mundo.

"Martinator" solo logró el décimo mejor tiempo, a casi medio segundo de Márquez, clasificándose por los pelos para la segunda sesión de clasificación del sábado, denominada Q2.

El japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) y los españoles Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) y Pedro Acosta (KTM) completaron el Top 5.

En la disciplina reina del motociclismo, la hora de entrenamientos clasificatorios del viernes sirve como preclasificación: los diez pilotos más rápidos participarán directamente en la Q2 del sábado.

Los doce siguientes disputarán la Q1 y los dos más rápidos se unirán a la Q2.

La parrilla de salida de las 22 motos sirve tanto para la carrera esprint del sábado como para el GP del domingo.

Marc Márquez, tras 18 años de competición, 13 en MotoGP -ocho títulos-, anunció este viernes su retirada inmediata tras la carrera del domingo, alegando "el miedo" a una "lesión" más grave que la que ya sufre en el brazo derecho.

El domingo anterior, en Portugal, conquistó su octavo título mundial en la categoría reina, inscribiendo su nombre en lo más alto junto con Giacomo Agostini entre las leyendas de este deporte de motor.

- Resultados de los ensayos clasificatorios del GP de Valencia:

1. Marc Márquez (ESP/Ducati) 1:28.483 (Q)

2. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) a 0.247 (Q)

3. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 0.291 (Q)

4. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 0.308 (Q)

5. Pedro Acosta (ESP/KTM) 0.334 (Q)

6. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 0.422 (Q)

7. Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3) 0.425 (Q)

8. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 0.429 (Q)

9. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 0.461 (Q)

10. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 0.487 (Q)

11. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 0.536

12. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 0.841

13. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 0.842

14. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 0.866

15. Joan Mir (ESP/Honda) 0.996

16. Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR) 1.009

17. Brad Binder (RSA/KTM) 1.099

18. Luca Marini (ITA/Honda) 1.139

19. Iker Lecuona (ESP/Ducati) 1.267

20. Álex Rins (ESP/Yamaha) 1.359

21. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 1.500

22. Augusto Fernández (ESP/Yamaha-Pramac) 1.831