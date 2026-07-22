‘Caso Paredes’ bajo la lupa de la FIFA

REDACCIÓN | Leandro Paredes, protagonista de una trifulca recién terminar la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el pasado domingo, en EE.UU., no recibió tarjeta roja tras el incidente, pero la FIFA confirmó la apertura formal de una investigación y designó a un fiscal de disciplina y ética para evaluar el ‘caso’.

En un principio se conoció que el árbitro Slavko Vincic había expulsado a Paredes por tomar a Eric García del cuello. Pero dicha tarjeta nunca fue mostrada.

Sin embargo, los videos son claros: Paredes empujó por la espalda a García y posteriormente lo sujetó del cuello durante la discusión. Instantes después, el jugador español Gavi intervino intentando separar a los jugadores, y el argentino lo tomó de la camiseta, lo derribó y, le propinó un golpe durante el forcejeo.

Paredes utilizó sus redes sociales para agradecer el respaldo de los aficionados y expresar la honra que siente por haber defendido la camiseta albiceleste, en medio de la polémica: “Fue un orgullo ser parte de la mejor selección argentina de la historia”.