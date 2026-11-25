De la mano de sus estrellas Jayson Tatum y Cooper Flagg, los Boston Celtics y los Dallas Mavericks sumaron triunfos este martes con los que se acercan a la clasificación a los cuartos de final de la Copa NBA.

A continuación, las escenas más destacadas de esta jornada, cuyos partidos contaron tanto para la Copa como para la temporada regular de la liga de básquet norteamericana:

- Tatum marca el camino -

Los Celtics se olvidaron de su reciente mala racha para vencer 131-116 a los Washington Wizards y agrandar su pleno de tres victorias en la Copa.

Boston lidera el Grupo C de la Conferencia Este y tiene casi asegurado terminar el viernes la fase de grupos con un boleto a las eliminatorias.

El martes tuvieron que arremangarse para contener un intento de remontada de los Wizards, terceros del grupo con un registro de 2-2.

Tatum marcó el camino con 41 puntos, su mayor marca de la temporada, 6 rebotes y 8 asistencias.

El veterano Paul George aportó 28 puntos y el pívot Neemias Queta otros 21.

Los Celtics parecían encaminarse hacia una victoria aplastante después de alcanzar una ventaja de 34 puntos justo antes del descanso.

En el tercer cuarto los locales reaccionaron con un parcial de 40-24 y se acercaron a solo siete puntos (119-112) en el tramo final del último período.

Un par de triples del alero suplente Baylor Scheierman aseguraron un triunfo muy deseado para Boston, que encadenaba cuatro derrotas consecutivas.

"Ninguna ventaja es segura. Ellos también cobran por jugar al baloncesto, ¿no?", comentó Tatum sobre la reacción de los Wizards.

- Oportunidad perdida -

Al igual que Boston, los Dallas Mavericks también lucen un inmaculado balance de 3-0 en la Copa gracias a un triunfo 120-101 frente a los Denver Nuggets (2-1).

Cooper Flagg, de 19 años, volvió a lucirse en una noche que lo enfrentaba al serbio Nikola Jokic, triple MVP (Jugador Más Valioso) de la liga.

El ala-pívot logró 24 puntos, 6 rebotes y 12 asistencias para seguir engordando registros pocas veces vistos para un jugador menor de 20 años.

La aportación de suplentes como P.J. Washington y Naji Marshall, ambos con 14 puntos, compensó una mala noche en el tiro de Kyrie Irving, que se quedó en 11 tantos con una serie de 5-19 en lanzamientos de campo.

Jokic firmó 18 puntos y 11 rebotes para los Nuggets, que hubieran sellado el boleto con una victoria.

- Pistons siguen vivos -

Por su lado, los Detroit Pistons se sobrepusieron a la ausencia de su líder, Cade Cunningham, para mantener sus esperanzas en la Copa con un triunfo 104-86 sobre el Orlando Magic.

El escolta Isaiah Joe logró 21 puntos con 5 triples para liderar la ofensiva de Detroit, que tuvo a cinco jugadores en dobles dígitos de anotación.

Orlando buscaba un triunfo que le hubiera asegurado el boleto a cuartos. Su público se ilusionó cuando el Magic arrancó en cabeza pero una demoledora ráfaga de Detroit en el segundo cuarto cambió la dinámica por el resto del partido.

"Creo que nuestra defensa fue de élite esta noche", aplaudió el entrenador de los Pistons, J.B. Bickerstaff.

Pese al tropiezo, Orlando lidera el Grupo A del Este con marca de 3-1, mientras que los Pistons están en tercer lugar con 2-1, detrás de los Toronto Raptors (2-1).