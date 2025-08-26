Cerúndolo firma su mayor remontada en su debut en el Abierto de EEUU

El argentino Francisco Cerúndolo, la primera raqueta latinoamericana en el tenis masculino, se levantó de dos sets en contra para vencer este martes al italiano Matteo Arnaldi en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Cerúndolo, número 19 de la ATP, superó a Arnaldi (64º) por 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3 después de tres horas y 44 minutos remando cuesta arriba en la pista 7 de Nueva York.

El tenista de Buenos Aires, de 27 años, nunca había remontado dos sets en un torneo de Grand Slam.

En una soleada tarde en Flushing Meadows, las perspectivas del argentino no lucían nada prometedoras cuando dejó escapar los dos primeros sets con un tenis irreconocible.

En el tercer parcial, el latinoamericano llegó a encajar un break y a verse 3-1 abajo cuando se abocó a una emocionante remontada con el apoyo de decenas de entusiastas compatriotas que no dejaron de animar y cantar.

Tras ver esfumarse su amplia ventaja, Arnaldi bajó los brazos en un quinto set que Cerúndolo dominó desde un temprano quiebre hasta celebrar la victoria dejándose caer en la pista de felicidad.

En la segunda ronda, que jugará por tercer año seguido, Cerúndolo chocará frente al suizo Leandro Riedi, número 435 de la ATP.

En la segunda fase de Nueva York ya tenían plaza otros dos jugadores argentinos: Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña.