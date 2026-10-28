Checo Pérez renueva con Cadillac y ofrece cálida exhibición en México

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez anunció el miércoles que extendió hasta 2029 su contrato con la escudería Cadillac, y lo celebró con un recorrido de exhibición en Ciudad de México a días del Gran Premio de Fórmula 1.

Pérez, de 36 años, firmó su primer contrato con Cadillac por dos temporadas en agosto de 2025, en plena campaña sabática tras su salida de Red Bull.

Checo anunció en sus redes la renovación por dos años, antes de correr en su país su Gran Premio número 300.

"Después de todo lo que este deporte me ha dado, encontré un nuevo propósito: ayudar a construir algo desde el principio", dijo en un video. "Queda mucho trabajo por delante y estoy totalmente comprometido".

El anuncio antecedió a la demostración que ofreció en la neurálgica avenida Paseo de la Reforma, donde condujo un monoplaza de Cadillac ante miles de personas que lo vitoreaban. Llevaba un traje con los colores de la bandera mexicana y el casco conmemorativo de las 300 carreras que completará el domingo.

"¡Checo, Checo, Checo!", gritaron cuando salió a la pista levantada entre símbolos de la capital mexicana como lo son el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora.

"Es para la gente que no puede ir a ver la carrera. Increíble", celebró Alan Sánchez, que acudió junto a su abuela Laura Velasco.

Ambos llevaron un banco de plástico para subirse y poder ver el espectáculo. "Increíble ver a una figura así de grande de nuestro país".

Pérez -que debutó en la categoría reina en 2011- no ha sumado puntos en 18 carreras este año. Cadillac ocupa por su parte la última posición en el actual Mundial de constructores, sin unidades.

- "Muy impactante" -

Algunos de los asistentes llegaron a Reforma desde la noche anterior para asegurarse un lugar cercano al paso de su ídolo deportivo. Una pareja comentó que llegó a las 6 de la mañana y ya no pudo ubicarse para verlo pasar.

El ya pesado tránsito de la capital mexicana se hizo más caótico por el espectáculo.

Checo utilizó un bólido de Fórmula 2 modificado para ofrecer tres salidas a lo largo de la mañana.

El piloto adornó sus recorridos con giros espectaculares en las icónicas rotondas, donde la afición normalmente se congrega para celebrar los triunfos de la selección mexicana de fútbol.

"Realmente me emociona, ver todo el humo, ver cómo el carro gira, es algo muy impactante", expresó Rodolfo García, de 26 años. "En la tele no es lo mismo que verlo de frente, porque realmente observas cómo es que el carro gira y va tan rápido".

Checo paró en un momento frente al Ángel y bajó del auto. Se quitó el casco entre ovaciones y saludó de cerca a los aficionados.

Un niño saltó las vallas de contención para tomarse una foto con el popular piloto.

"Gracias por estar aquí, entiendo el gran esfuerzo que hacen para venir a apoyarme. Ustedes son una de las grandes razones por las que regresé a la Fórmula 1", dijo Checo Pérez a sus seguidores.

Sergio Pérez realizó un último recorrido, ahora en la parte trasera de un automóvil Cadillac descapotable de 1948 para despedirse de la afición.