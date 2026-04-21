Chelsea cae 3-0 de visita ante Brighton, su quinta derrota seguida sin marcar

Chelsea perdió este martes 3-0 de visita ante el Brighton, su quinta derrota consecutiva en la Premier League sin marcar un solo gol que pone en serio riesgo sus opciones de jugar la Champions League la próxima temporada.

El poderoso club del oeste de Londres, dirigido por Liam Rosenior desde enero, no había encadenado cinco derrotas seguidas sin marcar un solo gol en la liga inglesa en más de un siglo, desde 1912.

"La actuación es inaceptable en todos los aspectos del juego, inaceptable en la actitud", reaccionó Rosenior en Sky Sports.

"He defendido a los jugadores en ocasiones cuando era lo correcto, pero no puedo defender ese rendimiento. No representa a este club de fútbol, no representa nada de lo que les pido al grupo y eso tiene que cambiar", sentenció el antiguo DT del Estrasburgo francés.

El Chelsea (7º, 48 puntos) pierde el sexto puesto en beneficio del Brighton (50 puntos) y ve alejarse la quinta plaza clasificatoria para la próxima Liga de Campeones de Europa, ocupada actualmente por el Liverpool (55 puntos).

En el peor de los casos, incluso podría retroceder hasta la undécima posición de aquí al final de la 34ª fecha en función de los resultados de sus más inmediatos perseguidores (Brentford, Bournemouth, Everton y Sunderland).

El Chelsea solo ha ganado uno de sus últimos nueve partidos de liga, mientras que el Brighton ha sumado seis victorias en ocho encuentros.