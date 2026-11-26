Las autoridades chinas ordenaron cerrar al menos 18 campos de golf este mes, según un recuento de AFP, en una nueva ofensiva contra este deporte, que el presidente Xi Jinping asocia con la corrupción.

Al menos 18 campos de golf de todo el país anunciaron su cierre en noviembre, según un recuento de AFP basado en avisos públicos y publicaciones en redes sociales, muchos de ellos respondiendo a exigencias gubernamentales.

Diez de ellos estaban en Pekín, la capital, mientras que imágenes difundidas en internet mostraban la demolición de al menos cuatro instalaciones.

Algunos avisos indicaban que los cierres se ajustaban a los planes nacionales "relativos al trabajo político de renovación de los campos de golf".

El Partido Comunista asocia el golf, uno de los pasatiempos favoritos de algunos cargos públicos, con la riqueza y las élites occidentales.

En 2015 el gobierno prohibió utilizar fondos públicos para jugar al golf y anunció el cierre de unos 60 campos "ilegales".

Los medios estatales suelen presentar el golf como una prueba de conducta ilícita en casos de corrupción, y Mao Zedong ya lo denunció en su momento como un "deporte para millonarios".