El ciclista panameño Christofer Jurado, representante del equipo Aeronaval, se coronó bicampeón de la Vuelta Internacional a Chiriquí 2026, tras conquistar por segunda ocasión el título general de esta competencia, cuya última jornada se disputó este sábado en David.

Jurado aseguró el primer lugar de la clasificación general con un tiempo acumulado de 16 horas, 7 minutos y 47 segundos, superando al hondureño Luis López, quien ocupó la segunda posición a 1 minuto y 42 segundos, y al panameño Bolívar Espinosa, tercero a 1 minuto y 56 segundos.

Además del campeonato general, el corredor chorrerano se adjudicó la clasificación por puntos, con 59 unidades, y el reconocimiento como Mejor Nacional de la competencia.

Esta es la segunda corona de Jurado en la Vuelta a Chiriquí, luego de su triunfo en 2020. El ciclista también hizo historia al convertirse en el primer panameño en competir en unos Juegos Olímpicos, durante Tokio 2020, celebrados en 2021.

En la última etapa, disputada en un circuito cerrado de 12 vueltas entre Loma Colorada y Barrio Bolívar, el santeño Roberto Herrera, del equipo Senafront, se llevó la victoria. Su compañero Franklin Archibold cruzó la meta en segundo lugar, a 50 segundos, mientras que Michael Caballero ocupó la tercera posición, a 51 segundos del ganador.

En otras clasificaciones, el costarricense Brandon Aguilar obtuvo el título de montaña; el cubano Randol Izquierdo ganó en la categoría sub-23, y Fabián Corrales se quedó con el primer lugar juvenil.

Con este resultado, Jurado suma otro título a su trayectoria deportiva y reafirma su protagonismo en el ciclismo nacional.