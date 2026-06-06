Chwalinska, el cuento de hadas de Roland Garros 2026 pese a perder la final

Hace apenas dos semanas, solo los aficionados más acérrimos del tenis estaban familiarizados con el nombre de la polaca Maja Chwalinska: este sábado su nombre ha entrado en la historia de Roland Garros, pese a caer derrotada en la final contra la rusa Mirra Andreeva.

Chwalinska, de 24 años, cayó 6-3 y 6-2, pero su nombre ha quedado grabado como el de la primera tenista en la era Open en llegar a la final del prestigioso Grand Slam sobre tierra batida procedente del cuadro de clasificación previo, que le dio acceso a disputar el torneo.

"Estoy flotando, no sé ni qué está pasando. Simplemente, estoy feliz por estar aquí", había dicho Chwalinska a los periodistas tras certificar su boleto a la final.

"Trato de concentrarme partido a partido. Después del torneo tendré tiempo para digerir todo esto y respirar", añadió.

El sábado se encontró frente a la talentosa Andreeva, que logró su primer Grand Slam a los 19 años.

"Me habría gustado que hubierais podido ver un mejor partido, pero Mirra fue demasiado fuerte. Así que imagino que es culpa suya", bromeó la polaca.

Se queda así a las puertas de repetir una gesta con un único antecedente: en la era Open, solo la británica Emma Raducanu ha logrado ganar un Grand Slam partiendo desde el cuadro de clasificación, tras imponerse en el US Open 2021.

La británica, por aquel entonces una adolescente, ya se había dado a conocer previamente, logrando alcanzar la segunda semana de Wimbledon dos meses antes de su gesta en Estados Unidos.

Sin embargo, el golpe de efecto de Chwalinska habría sido mucho más sorprendente.

"No pretendamos que alguien pudiera habérselo esperado", reconoció la actual 114ª del mundo tras avanzar a la final.

- "He sufrido mucho" -

Nacida a las afueras de Katiwice el 11 de octubre de 2011, Chwalinska era considerada una de las jóvenes promesas del tenis polaco pero quedó a la sombra de su compatriota y seis veces ganadora de un Grand Slam Iga Swiatek.

Según la WTA, ambas arrancaron sus respectivas carreras en el mismo evento ITF en Polonia el año 2015 y lograron sus primeras victorias en circuito ITF el año siguiente, en Torun.

En 2017, Chwalinska y Swiatek perdieron la final de dobles del Abierto de Australia femenino.

A partir de ahí, sus carreras avanzaron en direcciones radicalmente opuestas.

Chwalinska ha participado de forma mayoritaria en torneo menores y antes de este año solo había clasificado dos veces para el evento principal de un Grand Slam.

En 2021 Chwalinska luchó contra la depresión y se tomó un descanso del tenis.

"El parón no fue muy duro", reconoció. "Diría que los momentos duros fueron antes de esa pausa, estaba sufriendo mucho".

Reveló que al principio pensó que "lo que necesitaba era mantenerme fuerte, dura y seguir entrenando".

Pero en un momento se sintió "inerte" y "no podía salir de la cama".

Chwalinska se recuperó y volvió a la acción, pero su ranking había caído hasta el número 346.

- Sin patrocinador de vestimenta -

Sin embargo, esta autoproclamada obsesa del tenis reveló que su amor por este deporte nunca ha disminuido.

"Me encanta ver tenis. Y desde que soy joven he visto tenis prácticamente cada día", dijo.

"Soy un poco una obsesa del tenis".

Mientras crecía, su jugador favorito era Roger Federer, pero también seguía a los otros dos gigantes del "Big Three", el serbio Novak Djokovic y el español Roland Garros, leyenda en el torneo que acaba de ganar.

"Estoy muy agradecida por haber crecido en esa era", dijo.

"A veces vuelvo a ver esos partidos y verlos jugar parece poesía".

La polaca ha admitido incluso haberse sacado una foto junto a la placa en homenaje a los 14 títulos de Roland Garros de Nadal presente sobre la pista Philippe Chatrier durante el calentamiento de su primer partido disputado en la gran pista del torneo.

A lo largo del torneo ha llevado diferentes vestimentas ya que no está "patrocinada" y reveló que una empresa polaca tuvo incluso que ofrecerse a ayudarla "a pagar los gastos de hotel de estas tres semanas", pero todo esto pronto cambiará para ella.

Chwalinska, que hasta ahora tenía un premio monetario acumulado a lo largo de su carrera de 864.030 dólares, se ha asegurado 1,4 millones de euros (1,63 millones de dólares) tras ser finalista.

Así, una jugadora cuyo "objetivo principal" al inicio de 2026 era entrar en el top 100, saldrá de París en el N.21, tras haberse dado a conocer en Roland Garros y con un futuro lleno de nuevas oportunidades.