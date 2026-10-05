Ciccone pide revisar el fotofinish tras su segundo puesto en Europeo de ciclismo

El corredor italiano Giulio Ciccone pidió este lunes revisar el fotofinish del Campeonato Europeo de ciclismo en ruta, en el que quedó en el segundo puesto el domingo a 2,8 milésimas de segundo del ganador, el belga Remco Evenepoel.

El corredor del equipo Lidl-Trek aún no ha digerido por completo su segundo puesto, una posición decretada luego de que los jueces acudieran a la revisión para proclamar al vencedor.

Ciccone pidió "ver el fotofinish correspondiente exactamente a la verdadera línea de meta", aunque reconoció que "Remco fue el corredor más fuerte" y que el belga "corrió como un campeón".

"He mirado centenares de veces las imágenes disponibles y, en las secuencias en las que es visible la línea de meta, sigo viendo una dinámica que no veo coherente con la decisión", escribió en un largo texto en Instagram.

El pedalista italiano, de 31 años, pidió observar el "punto preciso" en el que las dos ruedas de ambas bicicletas pasaron por la llegada a meta el domingo en Sencur, Eslovenia.

"Si un título europeo se decide por 2,8 milésimas de segundo, creo que es legítimo pedir que ese paso se muestre con la misma precisión con la que se ha establecido el resultado. No pido que una toma de televisión sustituya al fotofinish", añadió.

"Si esta imagen confirma el veredicto, no habrá nada más que añadir. Pero mientras no me muestren esa correspondencia, sigue siendo para mí una cuestión para la que aún no he recibido respuesta", concluyó el italiano.

Un fotofinish no es una foto instantánea, real de la llegada, sino una representación temporal proporcionada por una cámara calibrada sobre la línea de meta.