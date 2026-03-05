Circuito Nacional de Frontenis busca los mejores para Panama Open 8

Semifinales de gran intensidad fueron agendadas en el Torneo Nacional de Frontenis con una importante participación de los mejores jugadores del patio reunidos en el epicentro de la modalidad, preparatorio al certamen internacional Panama Open 8, a realizarse del 23 al 28 de marzo en la capital panameña.

Destacan los enfrentamientos de las duplas conformadas por los siguientes emparejamientos: Arnulfo Suárez/Henry Pozo enfrenta a Tomás Abraham Sr. & Jr.; Marilú González/Oscar Gómez vs Carlos Ortega/Antonio Pugliese; Ernesto Alemán/Demetrio Serracin contra Jorge Solis Padre e Hijo.

El Torneo tiene aval de la Organización Nacional de Frontenis de Panamá en las canchas celebrado en las canchas de la Sociedad Española de Beneficencia.

Un total de 24 jugadores confirmados en doce pares tomaron acción en búsqueda de boletos para ronda definitiva repartidos en tres grupos balanceados.

Panamá será escenario a partir del próximo lunes 23 de marzo de intensas batallas en las instalaciones de la Sociedad Española de Beneficencia en el Torneo Internacional de Frontenis “Panama Open 8” con la participación de ocho países invitados que buscarán llevarse los máximos galardones en las categorías A, B, C, Máster y Femenino.

El evento deportivo de alto rendimiento contará con representaciones de Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, México, España, Colombia, Argentina y Panamá con exponentes que tendrán sostenidas batallas protagonizadas por jugadores en jornadas reservadas para parejas en superficie de 20 metros.