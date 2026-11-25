Dos veces por detrás en el marcador ante el Nápoles, el Manchester City arrancó un empate (2-2) este martes en la Liga de Campeones, en un duelo entre dos equipos en seria crisis.

Europa tampoco sonríe ya al City: después de haber ganado tres de sus cuatro primeros partidos en la Champions, Enzo Maresca y sus hombres han sido alcanzados por la apatía y la falta de inspiración que les lastra en la Premier League desde hace un mes, con tres derrotas y un empate.

El Nápoles también está lejos de su mejor momento de forma. Ya descolgado en la lucha por el Scudetto (8º, a 14 puntos de la Lazio), solo ha ganado un partido de Champions, con sufrimiento ante el Bodo/Glimt (4-3).

Sus dos anteriores desplazamientos europeos se habían saldado con sendas derrotas en contra (3-1 en Villarreal y 4-1 en Oporto).

Pero bien replegados en defensa y ganando confianza al hilo de los errores locales, los napolitanos, con la leyenda del City Kevin De Bruyne manejando el juego, hicieron pasar toda clase de apuros a un equipo muy apagado, a imagen de su goleador Erling Haaland, desaparecido.

Hubo que esperar al final de la primera parte para que el ritmo del encuentro, hasta entonces insípido en un Etihad Stadium muy silencioso, se acelerara.

- Primer gol de Bouaddi -

Y fue el Nápoles quien hizo temblar a los Citizens y a sus aficionados. En el minuto 39, un centro de Matteo Politano encontró a Scott McTominay en el área, pero el escocés, antiguo niño mimado del público del Manchester United, falló su remate de cabeza.

Cuatro minutos más tarde, Politano, otra vez, botó un córner que acabó en la cabeza de Sam Beukema, pero su remate a bocajarro fue desviado por Gianluigi Donnarumma.

Tras la reanudación, el Nápoles se mostró inmediatamente peligroso: tras un pase magnífico de De Bruyne, Noa Lang se fue solo hacia la portería, pero la defensa inglesa logró alcanzarle in extremis (46').

Fue un aviso de los italianos: tras un balón recuperado por Billy Gilmour, Rasmus Hojlund acertó con un disparo cruzado (55', 1-0).

Maresca hizo entonces entrar a Jeremy Doku, en sustitución de Allan.

Mucho más incisivo que su compañero brasileño, el internacional belga sirvió de inmediato un centro perfecto para Ayyoub Bouaddi, cuyo remate de primeras devolvió la igualdad al marcador, en su primer gol con el City (67', 1-1).

Los Citizens volvieron a ser sorprendidos por Lang (76', 2-1), que devolvió la ventaja y la esperanza al Nápoles de lograr su primera victoria en Inglaterra en su decimocuarto intento.

Pero ante su gente el City se lanzó al ataque y, tras dos balones al poste que salvaron a los italianos, Ryan Cherki restableció nuevamente el empate (86', 2-2), lo que no impidió que su equipo se marchara del campo entre fuertes silbidos.