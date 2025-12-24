“Clásico de Azuero” en el inicio del Juvenil

El denominado “Clásico de Azuero” entre las novenas de Los Santos y Herrera será uno de los duelos estelares de la jornada inaugural del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, que tendrá seis partidos.

El choque está programado para el próximo 3 de enero, a las 7:30 p.m., en el Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos.

Los herreranos suman 5 coronas en el Juvenil, pero no ganan desde el año 2020, es por ello que quieren cambiar esa dinámica con la experiencia del profesor Rodrigo Tello, un piloto que cumplirá su segundo año con el equipo.

El Estadio Claudio Nieto volverá a ser el fortín. Por su parte, el conjunto santeño confía en su rotación y regresar a ser protagonista del certamen, algo que no hacen desde el 2019, cuando se coronaron por última vez.

Este será el segundo año de Concepción Rodríguez como mánager de la hueste santeña. Para el primer partido de la temporada tienen al estelar lanzador derecho Brandy Mendoza que puso números impresionantes en el 2025, ganando cinco juegos y sin derrotas en seis presentaciones.