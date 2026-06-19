Clásico Felipe Motta atrae a calificadas yeguas criollas

Un total de nueve yeguas nacionales, de meritorias campañas en Panamá, serán las protagonistas de la versión 38 del clásico Felipe E. Motta, carrera que se celebrará como el evento central de la cartilla de este domingo 21 de junio en el Hipódromo Presidente Remón.

La prueba es reservada para toda yegua nacional de tres años y más edad, sobre un tendido de mil 400 metros, con una bolsa en disputa de 24 mil 800 dólares.

Dicha carrera, de gran jerarquía y tradición en el hipismo panameño, está fijada para el sexto cotejo de la programación, con hora fijada para las 4:35 p. m.

Sin dudas que el respaldo mayoritario de la afición hípica lo recibirá la estelarista yegua colorada Triple Coronada Nacional ‘Jaque Doble’, con silla de su jinete usual Luis E. Arango, ganadora de la última edición de esta competencia clásica.

Su envidiable récord de 18 salidas a la pista con 13 triunfos, de ellos la mayoría de eventos clásicos y batirse con rivales superiores a los de esta oportunidad, presagian un categórico triunfo.

Asignación del peso, su principal rival

A pesar de todos estos indicadores favorables hacia la Triple Coronada, el interrogante de emerger victoriosa centra toda la atención hacia su asignación del peso máximo a cargar de 126 libras, concediendo una marcada diferencia ventajosa hacia la totalidad de sus ocho rivales.

De aprovecharse de este beneficio, surgen en primera instancia, la alazana Sol Premier (Ariosto Delgado), que rindió dura faena en la pasada versión de este clásico ante la ganadora Jaque Doble, Aryna (Obeth Benitez) y Dejanira (Nelson A. Pitti), todas con triunfos en competencias conmemorativas.

Otras participantes que no son descartables pudieran ser My Sharona (Joshua Reyes), Escapada (Luis A. Santos) y Lilith (Jimmy Carrión).

Compendio del clásico

El Clásico Felipe Motta se instauró en el año 1984 con el triunfo de ‘La Nena’ con silla del fusta Manuel Ortega y la última edición el año pasado, la colorada Jaque Doble, con silla de Luis E. Arango.