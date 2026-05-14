Clásico Presidente pagará $100 mil este año

La nonagésima séptima versión del “Clásico Presidente” está a la vuelta de la esquina. El próximo domingo 7 de junio la pista del Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá, será el escenario del enfrentamiento entre los mejores equinos nacionales e importados.

Será una carrera en distancia de 2,100 metros (10 ½ furlongs) donde aproximadamente diez ejemplares irán en busca de la bolsa de 75 mil dólares más agregado, dependiendo de las inscripciones. En conferencia de prensa se dieron detalles de lo que será la tarde dominical en el óvalo juandieño con un compendio de buenas carreras aunado de un abanico de actividades a lo largo ancho de este templo hípico.

De acuerdo a Armando Hill Piña, secretario de carreras, los pesos de cada ejemplar corresponden a lo que estipula la tabla oficial de pesos del primer semestre donde los equinos de tres años correrán con peso de 114, los de cuatro años nacidos en el primer semestre con 124 y los de 5 años con 126 libras.

Por el momento para este magno evento hípico se espera la posible inscripción de la talla como Sol Abuelo Carlos, el argentino Nux, Imperante, Takao, Come Candela, Bustin Fox, Tuto Babe, Motek, Arrepinchoso y De Chambeau. Por otro lado, Diana Tuñón, Gerente Comercial de Hípica de Panamá, informó que será un evento familiar con muchas atracciones a partir de las 12 del mediodía.

Confirmó que la entrada para los adultos será de 3 dólares, 2 dólares para los jubilados y un dólar para los menores de 12 años. Tuñon destacó que este año habrá una carrera de mascotas de empresas, el concurso de Dama Elegante de Sombrero y la presentación del conjunto de todos los tiempos, The Beachers de Bocas del Toro celebrando sus 60 años de carrera.