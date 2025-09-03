Clasificar y eliminar, el doble propósito de Uruguay ante el urgido Perú

Enfocado en cerrar el pase al Mundial de 2026 ante su gente, el Uruguay de Marcelo Bielsa buscará el jueves en Montevideo imponerse a un Perú que llega a la penúltima fecha de la clasificatoria sudamericana con la obligación de ganar para seguir vivo.

Cuarta con 24 puntos, a la Celeste le basta una unidad para matricularse en su sexta Copa del Mundo de este siglo, la quinta consecutiva, mientras que su rival, penúltimo con la mitad de unidades, apenas puede aspirar a la repesca.

Los hombres de Bielsa, a un paso de matricularse en su tercera cita mundialista (2002 y 2010), afrontan el cierre de la eliminatoria con la necesidad de reencontrarse con el nivel arrollador con el que comenzaron el camino hacia Norteamérica.

Pero también con varias bajas notables, como las de Ronald Araujo y Nahitan Nández, suspendidos ante los incas por acumulación de amarillas. Lesionados, José María Giménez, Nicolás de La Cruz y Maximiliano Araújo no fueron llamados.

"Hemos bajado mucho la intensidad porque es verdad que estas eliminatorias fueron un poco más fáciles que las anteriores", admitió el mediocampista Federico Valverde, respecto a la ampliación de boletos para el Mundial, de 4,5 a 6,5 para diez selecciones.

El desempeño irregular encendió la autocrítica de Bielsa, lejos de cosechar de los hinchas celestes el amor desbordado que le profesaron otras aficiones a lo largo de su dilatada carrera.

- Bielsa, en deuda -

"Si yo tuviera que calificar mi gestión, diría: 'mire, deberíamos haber obtenido más de lo que obtuvimos'", dijo el viernes el Loco, de 70 años, inquieto con la falta de volumen ofensivo de sus dirigidos.

Para el duelo por el boleto, que en caso de revés podrían obtener el martes ante el eliminado Chile en Santiago, el entrenador argentino podría apostar desde el inicio por Manuel Ugarte, mediocampista del Manchester United, o por el creativo Giorgian de Arrascaeta, de gran momento en el Flamengo.

Indiscutidos, el "Pajarito" Valverde, capitán del Real Madrid, y Rodrigo Bentancur, del Tottenham, aseguran buen trato del balón.

Sin embargo, la falta de opciones en los extremos mantiene a Bielsa a modo prueba dos años después de haber asumido el mando de una selección que alzó la Copa del Mundo en 1930 y 1950.

Su ofensiva también resentirá la baja del centrodelantero Darwin Núñez, flamante incorporación del Al Hilal y quien ante Perú cumplirá la última de cinco fechas de suspensión que acarrea desde la Copa América de 2024.

Tras su paso opaco por el Liverpool, Núñez reconoció tener cierta inquietud por la opinión del DT sobre su pasaje al balompié saudí.

"Necesitaba tener rodaje porque estamos cerca del Mundial", justificó el goleador uruguayo de la eliminatoria, con cinco tantos. "No sé si me va a tirar la oreja".

Sin Núñez, ni los retirados Luis Suárez y Edinson Cavani, Rodrigo Aguirre, del América mexicano, podría ser la alternativa en el ataque.

- Prohibido rendirse -

En trincheras peruanas la angustia amenaza con ganarle a la esperanza. Los incas no solo precisan vencer, también necesitan de una serie de combinaciones para instalarse en la séptima plaza, la del repechaje, actualmente ocupada por Venezuela con 18 enteros.

Además de imponerse en el estadio Centenario (23H30 GMT), el martes en el cierre del clasificatorio los pupilos de Óscar Ibáñez deberán vencer a Paraguay en Lima...y rezar para que la Vinotinto no sume ante Argentina y Colombia.

"Debemos dejar de lado la tabla, sabemos que estamos complicados, pero en los últimos partidos hemos estado jugando dignamente (...) iremos por los tres puntos, es nuestra única salvación", advirtió el experimentado defensa Carlos Zambrano.

Probables alineaciones:

Uruguay: Sergio Rochet - Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathias Olivera, Joaquín Piquerez - Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Facundo Pellistri, Manuel Ugarte o Giorgian De Arrascaeta - Brian Rodríguez o Cristian Olivera - Rodrigo Aguirre o Federico Viñas. DT: Marcelo Bielsa.

Perú: Pedro Gallese - Oliver Sonne, Marcos López, Carlos Zambrano, Renzo Garcés - Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles, Sergio Peña, Andy Polo - Luis Ramos. DT: Óscar Ibáñez.