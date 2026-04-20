Cleveland se adelanta 2-0 ante Toronto y Atlanta le empata la serie a los Knicks en el Madison

Los Atlanta Hawks dieron el golpe este lunes en el Madison Square Garden al vencer a los New York Knicks por 107 a 106 e igualar 1-1 esta serie de primera ronda de los playoffs de la NBA, mientras que los Cavaliers vencieron nuevamente a los Raptors y lideran 2-0 su llave.

A última hora, en el tercer partido de este lunes, los Denver Nuggets buscaban en su casa estirar la ventaja ante los Minnesota Timberwolves, a los que ya derrotaron el sábado en el inicio de su eliminatoria en el Oeste.

- Los Hawks silencian el Madison Square Garden -

Los New York Knicks sufrieron una dolorosa derrota 107-106 frente a los Atlanta Hawks en su propia casa, el Madison Square Garden.

CJ McCollum lideró una espectacular remontada de Atlanta, que estuvo abajo hasta por 14 puntos, con 32 puntos, tres rebotes y seis asistencias.

"Solo vine a competir", dijo McCollum. "Ahora es cuando inicia la serie, vamos de regreso a casa y en eso nos debemos concentrar".

El tercer juego de la eliminatoria se disputará el jueves en el State Farm Arena, en Atlanta (estado de Georgia).

"Somos un equipo joven. Hoy no jugamos en nuestro mejor nivel pero generamos suficientes oportunidades", agregó McCollum.

Mikal Bridges tuvo la oportunidad de ganar el partido para los Knicks con un tiro sobre la bocina luego de que McCollum fallara dos libres, pero su lanzamiento se quedó corto.

Los Knicks se mostraron como dominadores los primeros tres cuartos hasta que en el último período no lograron afinar la puntería y apenas sumaron 15 unidades contra 28 de los sorprendentes Hawks, que le quitaron a New York la ventaja de la localía con este triunfo.

- Cleveland aumenta la ventaja sobre Toronto -

Donovan Mitchell y James Harden se combinaron para anotar 58 puntos en la victoria de Cleveland Cavaliers por 115-105 sobre Toronto Raptors este lunes, resultado que les permite tomar ventaja de 2-0 en su serie de primera ronda de playoffs de la Conferencia Este de la NBA.

Los Cavs, que ya habían ganado con autoridad el sábado por 126-113, volvieron a mostrarse demasiado fuertes para Toronto, al ganar en la jornada de principio a fin en el Rocket Arena, en Cleveland.

Mitchell terminó con 30 puntos, incluidos cuatro triples, mientras que Harden aportó 28 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias.

Evan Mobley también tuvo una gran noche para Cleveland, con 25 puntos, producto de 11 aciertos en 13 lanzamientos.

La victoria de los Cavs confirmó que la sociedad ofensiva entre Mitchell y el veterano Harden, de 36 años, que llegó al equipo vía traspaso en febrero, está floreciendo en el momento justo para Cleveland.

"Él lleva haciéndolo un poco más tiempo que yo, pero los dos llevamos mucho tiempo en esto, solo tratando de encontrar formas de ganar", dijo Mitchell sobre Harden.

"Ya sea pasando, tomando rebotes, consiguiendo paradas defensivas... cuando tienes a dos tipos que persiguen lo mismo, sin duda ayuda", añadió Mitchell.

La anotación de Toronto estuvo liderada por Scottie Barnes, con 26 puntos, mientras que RJ Barrett sumó 22.

El tercer partido de la serie se disputará el jueves en Toronto.