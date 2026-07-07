Cobolli, Fritz y Fery logran los primeros billetes a cuartos en Wimbledon

El italiano Flavio Cobolli, décimo del mundo y finalista de Roland Garros, el estadounidense Taylor Fritz, séptimo del ranking, y el británico Arthur Fery superaron este lunes los octavos de final de Wimbledon y siguen soñando en el pasto londinense.

A ellos se unirá el martes el ganador del duelo entre el reciente campeón de Roland Garros, Alexander Zverev (3º), y el checo Jiri Lehecka (14º), cuyo partido fue interrumpido por el toque de queda cuando el alemán había ganado los dos primeros sets al checo (6-4, 7-5) e igualaban 3-3 en el tercero.

En virtud del toque de queda específico de Wimbledon, los partidos no pueden terminar más tarde de las 23H00 hora local (22H00 GMT), salvo que solo queden unos pocos puntos por disputarse.

Cobolli protagonizó la mayor sorpresa de la jornada al imponerse al australiano Alex De Miñaur (quinto del ranking), por 7-5, 7-6 (7/4) y 6-3.

El australiano, de padre uruguayo y madre española, ha sido cuartofinalista siete veces en torneos de Grand Slam, incluida una vez en Wimbledon, en 2024, algo que no podrá lograr esta vez.

El italiano se medirá en cuartos con el último británico en carrera, Arthur Féry, número 114 del ranking, que venció al búlgaro Grigor Dimitrov, extercero del mundo.

El británico, de 23 años, de origen francés y nacido en la periferia parisina, se impuso 7-5, 3-6, 4-6, 6-4 y 7-6 (10-7) al búlgaro de 35 años, actualmente relegado al puesto 146 del escalafón.

Féry, al igual que Dimitrov, se benefició de una invitación (wild card) concedida por los organizadores del torneo para acceder directamente al cuadro principal, sin tener que pasar por las tres rondas de clasificación a las que, en principio, le obligaba su posición en el ranking.

"Hace una semana, habría estado muy feliz con ganar algunos partidos aquí. ¡Encontrarme ahora en los cuartos de final es un sueño!", dijo, emocionado, Féry.

- La hazaña de Féry -

El británico se convierte en el primer jugador situado fuera del top 100 en alcanzar los cuartos de Wimbledon desde el australiano Nick Kyrgios (144º del mundo) en 2014.

También se clasificó el estadounidense Taylor Fritz (séptimo), que derrotó al kazajo Alexander Bublik (undécimo) por 7-6 (7/1), 6-4, 6-4 para llegar a cuartos de final de Wimbledon por cuarta vez en los últimos cinco años.

En busca de meterse en semifinales saltarán al pasto el martes el líder del tenis masculino, Jannik Sinner, y el legendario Novak Djokovic, ganador de 24 torneos de Grand Slam. El italiano se medirá con el alemán Jan-Lennard Struff y el serbio con el canadiense Auger-Aliassime.

En el cuadro femenino, la ucraniana Marta Kostyuk, decimotercera jugadora mundial, venció 6-4, 6-4 a la estadounidense Ashlyn Krueger (102 del ranking y procedente de la qualy).

Kostyuk, de 24 años, viene de alcanzar su primera semifinal de un Grand Slam en Roland Garros a principios de junio.

La ucraniana buscará su segunda semifinales de un torneo Grande consecuta ante la italiana Jasmine Paolini, decimoséptima del ranking y finalista de Wimbledon en 2024.

- Aparición de Mertens -

Paolini venció este lunes a la filipina Alexandra Eala (32 de la WTA) por 6-4, 4-6, 6-3.

La italiana alcanza por tercera vez en su carrera los cuartos de final de un Grand Slam, después de Roland Garros y Wimbledon en 2024.

Por su parte, la belga Elise Mertens (27) derrotó 6-4, 6-4 a la checa Marie Bouzkova (23).

Derrotada tres veces en octavos de Wimbledon, la belga consiguió este lunes, a los 30 años, alcanzar por primera vez los cuartos del torneo londinense, donde ya ha ganado dos títulos en dobles (2021, 2025).

El mejor resultado de Mertens en individuales en un Grand Slam es una semifinal en el Abierto de Australia 2018.

En la próxima ronda, la belga se enfrentará a la checa Linda Nosková (12), que también se clasificó por primera vez para cuartos en Wimbledon gracias a su victoria 6-4 y 7-6 (7-2) sobre la estadounidense Madison Keys (22).