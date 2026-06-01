Cobolli y Kalinskaya sellan el pase a cuartos de Roland Garros

Tras tres victorias en tres sets en Roland Garros, el italiano Flavio Cobolli (nº 14) cedió su primera manga del torneo este lunes, sin que eso le impidiera alcanzar los cuartos, como también hizo la rusa Anna Kalinskaya (24ª), que batió a la austriaca Anastasia Potapova (28ª).

Cobolli, de 24 años, se impuso por 6-2, 6-3 y 6-7 (3/7), 7-6 (7/5) al estadounidense Zachary Svajda (85º) y se cuela por segunda vez en su carrera entre los ocho últimos jugadores en liza en un torneo de Grand Slam.

Ya había disputado los cuartos de final de Wimbledon en 2025.

Cobolli se enfrentará al chileno Alejandro Tabilo (N.36) o al canadiense Felix Auger-Aliassime (N.6), cuyo partido de octavos está programado este lunes.

Vencedor sobre tierra batida de los torneos ATP 250 de Bucarest y ATP 500 de Hamburgo en 2025, el italiano puso fin al mejor recorrido en Grand Slam de Svajda (23 años), que nunca había pasado de la segunda ronda en un torneo mayor.

El estadounidense, sin embargo, le dio mucha guerra: primero, arrancándole a Cobolli su primer set del torneo y luego remontando cuatro juegos de desventaja en la cuarta manga antes de acabar cediendo en el desempate.

"Lo único que entendí hoy es que un partido nunca está terminado. Estaba muy nervioso. Roland Garros es mi Grand Slam favorito, me encanta jugar sobre tierra batida y en Francia", aseguró el vencedor antes de felicitar al PSG por su título en la Liga de Campeones.

"Pero cuidado, ¡el año que viene le tocará a la Roma!", advirtió el antiguo lateral derecho (en juveniles) del club romano.

En categoría femenina, Kalinskaya ganó una batalla de 2h49 contra la austriaca de origen ruso Potapova por 6-4, 2-6 y 7-6 (10/7) para clasifica para su primer cuarto de final en Roland Garros.

La moscovita de 27 años podría enfrentarse en la próxima ronda a Diane Parry, última francesa en competición, si vence a la polaca procedente de la fase previa Maja Chwalinska (114ª).

"Estoy en shock. No me creo que el partido haya terminado. Ha sido una batalla increíble hasta el último segundo. Ha sido muy duro", declaró.