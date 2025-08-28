Coco Gauff resiste ante Vekic en una noche de lágrimas en el US Open

Cargando con la presión de las expectativas, la joven estrella estadounidense Coco Gauff superó este jueves otra noche de drama en el US Open para batir a la croata Donna Vekic y avanzar a la tercera ronda.

Gauff, número tres mundial, venció a Vekic (49) por 7-6 (7/5) y 6-2 en la pista central de Nueva York, que sufrió al ver a su ídolo romper en llanto en varios momentos.

Campeona del torneo en 2023, Gauff se tapó las lágrimas con una toalla al tomar asiento con 5-4 abajo en el primer set.

La estadounidense, que está batallando contra unos persistentes problemas al servicio, había recibido a esas alturas tres quiebres y cometido cuatro de las ocho doble faltas que acumuló en el partido.

La vigente campeona de Roland Garros ha logrado reducir este tipo de errores pero su saque ha perdido poder y estas limitaciones se mantienen en su mente.

Al igual que en su estreno ante Ajla Tomljanovic, Gauff apretó los dientes y sacó la victoria adelante, beneficiada también por una errática actuación de Vekic, con 36 errores no forzados y 10 doble faltas.

El Grand Slam neoyorquino mantiene así en competencia a la jugadora más querida por el público que en 2021, con sólo 19 años, acabó con seis temporadas sin campeones estadounidenses en Flushing Meadows.

"Estoy haciendo esto por mí, pero también lo hago por ustedes", alcanzó a decir al público Gauff en una entrevista que tuvo que parar varios momentos por la emoción.

"Honestamente, hoy fue un partido muy duro, pero estoy contenta de cómo lo manejé", dijo Gauff al relatar como afrontó el calvario del primer set.

"Me dije a mí misma que respirara y pusiera otra pelota en pista. Es increíble que pudiera salir de esa. Luego fui al vestuario, me eché agua en la cara y todo fue mejor", explicó la estadounidense, que agradeció el apoyo en la grada de la superestrella de la gimnasia Simone Biles.

"La vi siendo entrevistada y pensé que si ella puede actuar en una barra de seis pulgadas de ancho con todas las cosas por las que ha pasado, yo puedo venir aquí a la cancha y golpear una pelota", dijo Gauff, que enfrentará ahora a la polaca Magdalena Frech, número 33 de la WTA.