Coe admite que el calor supondrá "un desafío" durante el Mundial de Atletismo

El calor será "un desafío" durante el Mundial de Atletismo que comenzará este fin de semana en Tokio, admitió este martes el presidente de la federación internacional World Athletics, Sebastian Coe, en momentos en los que Japón vive el verano más cálido de su historia.

"No creo que sea un secreto: tenemos efectivamente un problema con el calor en Tokio. De hecho, ya lo tuvimos en los Juegos Olímpicos en 2021", declaró Coe a los periodistas, con el termómetro marcando 33ºC este martes.

El maratón y las pruebas de marcha atlética de los Juegos en 2021 fueron desplazadas a Sapporo, en el norte del país, donde hace más frío, pero esta vez deberían disputarse en la capital.

Entre junio y agosto, la temperatura media registrada en el archipiélago es superior en 2,36ºC a la habitual en la época, lo que le convierte en el periodo más cálido desde que comenzaron a tomarse medidas en 1898, según la agencia de meteorología japonesa.

Tras una reunión de los dirigentes del atletismo mundial, Coe destacó que se discutió los riesgos futuros relacionados con el calentamiento climático: "No son fenómenos pasajeros, es algo que va a perdurar".

Coe reiteró el compromiso del organismo que dirige con "el bienestar de los atletas" y destacó que World Athletics está mejor preparada que otras instancias deportivas para hacer frente al cambio climático.