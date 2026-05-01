Coe destaca el "extraordinario entusiasmo" provocado por el récord de maratón (a la AFP)

Para el Presidente de la Federación Internacional de Atletismo, Sebastian Coe, el nuevo récord del mundo de maratón por debajo de las dos horas, ha provocado "un extraordinario entusiasmo", destacó en una entrevista a la AFP, a la vez que rechazó las voces que achacan la gesta a la nueva generación de zapatillas.

El presidente de World Athletics se expresó este viernes por primera vez luego del éxito del keniano Sabastian Sawe, quien se convirtió en el primer corredor en bajar de las dos horas en una competición, en el maratón de Londres (1:59.30), por delante del etíope Yomif Kejelcha, que también acabó la prueba por debajo de la mítica barrera (1:59.41).

"Hubo un entusiasmo extraordinario: no podía encender la televisión, escuchar la radio, abrir el periódico o conectarme a internet sin encontrar mucha cobertura", afirmó el doble campeón olímpico de 1500 m (1980 y 1984).

"Y el hecho de bajar de las dos horas no en una prueba coreografiada, sino en una competición absolutamente encarnizada creo que captó la imaginación del mundo entero", aseguró Coe, aludiendo al reto del keniano Eliud Kipchoge en 2019 en Viena, cuando corrió ayudado por un láser testigo luminoso y acompañado de decenas de liebres.

La nueva marca mundial parece, no obstante, haber dejado menos huella en el imaginario colectivo que el registro del estadounidense Jim Hines por debajo de los 10 segundos en los 100 m en 1968 o que el salto del saltador de garrocha ucraniano Serguéi Bubka por encima de los 6 metros en 1985.

¿El papel de las zapatillas con placa de carbono y espuma ultraligera minimiza la hazaña? "No, no lo creo", descartó Sebastian Coe. "Por supuesto, hay que encontrar un equilibrio y, en World Athletics, nos tomamos esa responsabilidad muy en serio".

"No creo que nuestro papel sea ir en contra de la innovación; nuestro papel es garantizar que la integridad de la competencia se mantenga bien equilibrada y, por el momento, creo que así es", argumentó.

Si bien la mejora de los métodos de entrenamiento, de recuperación y de nutrición es primordial, las zapatillas aparecidas en 2016 también actúan como resortes gracias a su lámina de carbono integrada en su gruesa suela.

Sawe y Kejelcha llevaban ambos en los pies un modelo de la marca Adidas, el primer calzado por debajo de los 100 gramos (97 g), con una suela de 39 mm de grosor.

"Trabajamos en estrecha colaboración con los fabricantes de calzado, los atletas y los entrenadores", explicó Coe.

En 2020, World Athletics fijó el grosor máximo de las suelas en 40 mm y prohibió insertar en ellas más de una placa de otro material.