COI distingue a Franco por su aporte a la niñez

redacción | La panameña Mónica Franco fue reconocida como ganadora para el continente americano de los Premios Campeones de Igualdad de Género, Diversidad e Inclusión del Comité Olímpico Internacional (COI) 2025.

En un comunicado, compartido por el Comité Olímpico de Panamá, se resalta que el reconocimiento fue otorgado gracias a la iniciativa #Golerinas, fundada por la exfutbolista profesional en 2017, con el objetivo de reducir las brechas de género en el acceso, la participación y la representación en el deporte en Panamá.

A través de un modelo totalmente gratuito, el programa (torneo de fútbol), ofrece espacios seguros y organizados para que niñas y jóvenes puedan practicar fútbol, muchas de ellas por primera vez en un entorno estructurado. Desde su creación, #Golerinas ha impactado a más de 5,500 participantes, un número significativo de las cuales ha llegado a integrar selecciones nacionales en distintas categorías.

Estos galardones internacionales distinguen cada año a personas y proyectos que, desde diferentes regiones del mundo, impulsan iniciativas ejemplares para promover la igualdad, la inclusión y el acceso equitativo al deporte, destacando a los referentes más influyentes de cada continente.