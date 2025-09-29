Coliseo bocatoreño a la espera de reparaciones

REDACCIÓN | El Estadio Calvin Byron, en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, fue atacado por manifestantes que rechazaban la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, en junio pasado.

Los actos vandálicos, que incluyeron varios incendios, dejaron importantes afectaciones en el recinto, que en la actualidad no se han logrado subsanar, según el secretario general de Pandeportes, Francisco Sanjur.

“El Calvin Byron recibió daños severos. Personalmente estuve haciendo la revisión. Tiene daños no solo en su infraestructura, también se presentaron actos de vandalismo en los dormitorios. Estamos en estos momentos viendo la forma de hacer esa gestión [de arreglos], porque nos preocupa mucho para el arranque del Torneo Juvenil [de Béisbol, en enero] y dónde pueda practicar el equipo de Bocas del Toro”.

Sanjur dijo que debido al cierre fiscal [del año] “no hemos podido hacer esa gestión, pero sí la tenemos como prioridad”.

El funcionario resaltó que “el deporte es una inversión” y aunque se “exige” tener instalaciones óptimas, hay que gestionar los planes de mantenimiento, y se presentan gastos: “Pandeportes no genera esa cantidad de ingresos para ser autosostenible y eso es muy difícil de lograr en la entidad”. Pandeportes situaba las reparaciones en medio millón de dólares.