Come Candela, el favorito de los hípicos

El Clásico Día Internacional del Trabajador, quese celebrará el domingo 3 de mayo de 2026 en el Hipódromo Presidente Remón en Juan Díaz, Ciudad de Panamá, tiene un favorito de la afición hípica, Come Candela, a pesar que el programa oficial resalta como primera opción al triple coronado importado Booz Baruc.

Come Candela tordillo tresañero con cinco salidas a la pista de las cuales tres ha logrado la victoria y de forma consecutiva. El hijo de Volatile ha demostrado que va a la distancia de aliento y sus últimas carreras han sido en 1,400 metros y 1,700 metros.

Lorenzo Lezcano guiará a este ejemplar que cargará un peso de 1,130 libras y que ha trabajado dos veces 6 postes (1,200 metros) con los siguientes fraccionales: (6) 11.4 23.4 35.4 47.4 1.01 1.14.3 E.S el 23 de abril (6) 12.4 25.3 38 50.2 1.03.1 1.16 E.S 16 de abril.

Es el favorito de los aficionados pero tendrá que batallar contra Booz Baruc que viene de una racha ganadora y tratará de asegurar su cuarto clásico al hilo.

Mientras el argentino Nux con mayor experiencia en las carreras de distancia larga en su país es la incógnita para esta prueba. Otro que está en la mira de los hípicos es Into Justice que viene de escoltar a Come Candela en el último clásico será una carta brava para este gran evento antesala al Clásico Presidente el próximo 7 de junio.

Serán 1,800 metros de mucha adrenalina en la octava carrera a eso de las 5:55 de la tarde y se espera la asistencia de gran cantidad de asistentes al ovalo juandieño.