Como de costumbre, todos contra el Bayern de Múnich en la Bundesliga

Fiel a la tradición, el Bayern de Múnich llega al inicio de la Bundesliga como el gran rival a batir y gran favorito, frente a aspirantes como Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen o Stuttgart, deseosos de ocupar su trono.

La pasada temporada fue la de la reconquista del título nacional para el Bayern, que había visto un año antes cómo el Bayer Leverkusen le desplazaba por sorpresa.

Los números, eso sí, hablan por sí solos y el Bayern ha conquistado 12 de las 13 últimas Bundesligas, lo que convierte al club más laureado y con más músculo económico de Alemania en el adversario más temible.

- Unas semanas movidas -

La pretemporada del Bayern, eso sí, ha sido más tumultuosa de lo habitual, lo que añade unas dosis de incertidumbre a lo que pueda ocurrir.

Los intentos de atraer a Florian Wirtz desde el Bayer Leverkusen fracasaron y el jugador alemán prefirió unirse al Liverpool inglés.

El Bayern se consoló fichando precisamente a un atacante del Liverpool, el colombiano Luis Díaz, pero perdió por final de contrato a Thomas Müller, Leroy Sané y Eric Dier.

Luis Díaz se estrenó ya como goleador y logró su primer título con su nuevo club, el sábado en la victoria del Bayern por 2-1 en el campo del Stuttgart en la Supercopa de Alemania.

Kingsley Coman hizo las maletas para irse al Al Nassr saudita, mientras que Mathys Tel hizo permanente su cesión al Tottenham y el club vio rechazados sus contactos para fichar al delantero Nick Woltemade, del Stuttgart.

"Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir nuestro propio camino, no podemos hacer nada con lo que hagan los demás", estimó la pasada semana el mediocampista Joshua Kimmich en declaraciones a la web de la Bundesliga.

- Ten Hag por Xabi Alonso -

Para el Bayer Leverkusen, la nueva temporada llega con más dudas que certezas, especialmente tras haber visto cómo su carismático entrenador Xabi Alonso pasaba al Real Madrid.

Su sustituto es el neerlandés Erik Ten Hag, ex de Ajax y de Manchester United. En ese club inglés no consiguió responder a las altas expectativas.

La marcha de Wirtz no es la única de peso que ha sufrido el equipo del BayArena, ya que también abandonaron el club el lateral derecho neerlandés Jeremie Frimpong y el mediocampista suizo Granit Xhaka.

- Dortmund, estable -

El Borussia Dortmund afronta por su parte la nueva temporada apostando por una cierta estabilidad respecto a su final de curso pasado.

Un mal arranque de temporada le privó de pelear por el título, pero la llegada en enero de Niko Kovac como entrenador tuvo un efecto benéfico, haciendo que el club pasara del 11º al 4º puesto sumando 22 de los últimos 24 puntos en juego.

El equipo amarillo ha fichado a Jobe Bellingham para su centro del campo y su principal pérdida es la del extremo Jamie Gittens, que puso rumbo al Chelsea.

- Stuttgart, ilusión renovada -

Entre los 'outsiders', el Stuttgart, campeón de la Copa de Alemania, se siente capaz de sumarse a la pelea.

"Tenemos un equipo muy especial. Con jugadores de calidad en cada puesto, aunque algunos no sean muy conocidos", estimó la pasada semana en declaraciones a la AFP y otros medios el capitán del Stuttgart, Atakan Karazon.

Por su parte, el RB Leipzig, que no consiguió clasificarse para las competiciones europeas la pasada temporada, tendrá un calendario más aligerado de partidos en su intento de volver a un rol protagonista en el fútbol alemán.