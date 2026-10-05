$!‘Cómplices’ y ases en bolos

Donald Lee y William Duen, deportistas que representan a Panamá, ganaron la medalla de bronce en la prueba de Dobles de la disciplina de boliche en los pasados los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, celebrados del 12 al 26 de septiembre en Argentina.

En el día 1 de su competición, Lee y Duen ocuparon el quinto puesto con 2,325 puntos y en el día 2, firmaron una gran remontada terminando como líderes entre ocho duetos con 2,640 puntos. Alcanzaron un total de 4,965 para apoderarse del tercer lugar. La proeza no pudo haberse consumado sin la conexión que ambos atletas han tenido durante años. Compañeros, amigos y hermanos fuera y dentro de la pista.

“Con Donald existe mucha comunicación y nos conocemos bastante como jugadores. Sabemos identificar cuándo uno necesita apoyo, cuándo necesita tranquilidad o cuándo simplemente necesita que el otro haga su trabajo”, señaló Duen.

“También entendemos que en Dobles no se trata de quién juega mejor individualmente. Se trata de complementarnos. Creo que esa confianza, la amistad y el deseo que ambos tenemos de representar bien a Panamá hacen que tengamos una química especial cuando competimos juntos”, añadió.

Por su parte, Lee aseguró que él y Duen se conocen “desde los tres años [de edad], jugamos juntos béisbol en la Academia Rodrigo Merón y bueno, él se mudó con su familia a EE.UU. y luego nos volvimos a encontrar a los 16 o 17 años de edad. Por lo que siempre hemos tenido esa química, tanto de amistad como de atletas, esta dupla ha sido muy exitosa, y quisiera con él repetir la medalla de oro panamericana en Lima 2027 [en Perú], tras ganarla en Santiago 2023”.

Lee indicó que luego de los Juegos Panamericanos de Lima podría considerar su retiro competitivo.