Con Bárcenas de capitán, Panamá presenta su alineación ante Ghana

La selección mayor de Panamá reveló este miércoles su alineación titular para enfrentar a Ghana en su debut en la Copa del Mundo 2026, en un encuentro programado para las 6:00 p.m., en el estadio de Toronto, Canadá.

El director técnico Thomas Christiansen apostó por Orlando Mosquera en la portería y Yoel Bárcenas como capitán del equipo.

El onceno estará conformado por César Blackman, José Córdoba, Carlos Martínez y Amir Murillo, mientras que el mediocampo contará con Cristian Harvey, Andrés Andrade, Jorge Ramos y Bárcenas. En el frente de ataque figuran José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman.

Entre las principales novedades destaca la suplencia de jugadores habituales como Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy y Luis Mejía, quienes iniciarán el encuentro desde el banquillo.

Con información de Fepafut.