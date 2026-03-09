Con el regreso de Tatum, los Celtics ya no se esconden

El regreso exprés de Jayson Tatum tras diez meses de ausencia por la rotura del tendón de Aquiles reaviva el sueño de título de la NBA de los Boston Celtics, el equipo revelación de la Conferencia Este a pesar de los cambios en su plantilla esta temporada.

El alero de 28 años volvió a la competición el viernes en una victoria contra los Dallas Mavericks (120-100), 298 días después de haberse desplomado de dolor en el Madison Square Garden de Nueva York en pleno duelo de playoffs frente a los Knicks.

El campeón olímpico con Estados Unidos en los Juegos de París 2024 sumó 15 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias en 27 minutos, antes de encadenar el domingo con 20 puntos y un triunfo en Cleveland por 109-98.

El regreso anticipado de Tatum, que en principio iba a perderse toda la temporada, trastoca los planes de los Celtics, que contaban con un año de transición.

La franquicia de Massachusetts, segunda de la Conferencia Este (43 victorias y 21 derrotas), ha superado las expectativas sin su líder, que la había conducido a un 18º título en 2024 y hoy, con la plantilla al completo, se presenta como una de las favoritas para las Finales de la NBA.

Sería un desenlace digno de Hollywood para Tatum, enfrentado por primera vez a una lesión de tal gravedad, que ha documentado sin tapujos su rehabilitación en su canal de YouTube: las semanas sin poder caminar, la vida al margen del grupo...

"Ha sido un camino largo, física, emocional y mentalmente", explicó tras su regreso.

- De la duda a la certeza -

Cuando me lesioné, "pensábamos que íbamos a tener tres, cuatro, cinco años con este equipo para ganar tantos títulos como fuera posible", continuó. "Había muchas dudas en mi mente. Hoy, el equipo se ve totalmente diferente".

La ausencia de Tatum desencadenó una gran limpieza en la casa de los Celtics, en un contexto de cambio de propietario para aligerar la masa salarial, después de años de dominio a costa de una de las nóminas más altas de la liga norteamericana de baloncesto.

Los directivos traspasaron a pilares campeones en 2024 (Jrue Holiday, Kristaps Porzingis y Al Horford) sin reemplazarlos por nombres rimbombantes.

Su estrategia consistió en apoyarse en la continuidad del sistema implementado por el entrenador Joe Mazzulla, en el cargo desde 2022.

El técnico había construido alrededor de Tatum uno de los mejores ataques de la NBA. Privado de su líder ofensivo, encontró la fórmula para permitir que su equipo encadenara exhibiciones anotadoras.

Jaylen Brown, Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales de 2024 y considerado un "superteniente" de Tatum, está firmando una temporada de número uno que lo coloca entre los candidatos al premio al mejor jugador del año.

Brown ha sido ayudado por un ejército de actores de reparto de eficacia afilada: Derrick White, Payton Pritchard, Neemias Queta, Sam Hauser...

- "Mucho trabajo por hacer" -

Estos Celtics han sorprendido hasta el punto de empujar a la dirección a acelerar sus movimientos este invierno para tapar la principal debilidad de la plantilla -la posición de pívot-, al fichar al internacional montenegrino de los Chicago Bulls Nikola Vucevic.

"Esa es la fuerza de la franquicia. Tiene mucho que ver con los Celtics, la organización, la ciudad, la tradición... Somos buenos porque la gente que vino antes que nosotros estableció este estándar", explicó Mazzulla.

"La segunda parte de la explicación es el carácter competitivo del vestuario. Tenemos un grupo de chicos al que solo le importa ganar y en el que nos preocupamos los unos por los otros", añadió.

Si Tatum recupera su mejor nivel de aquí a la primavera, los de Boston se batirán en igualdad de condiciones con los Detroit Pistons, los New York Knicks o los Cleveland Cavaliers para conquistar la Conferencia Este, como ya lo hicieron dos veces en los últimos cuatro años.

"Es emocionante, tenemos un desafío por delante. Nuestro desafío es hacer un gran recorrido en los playoffs", explicó Jaylen Brown a periodistas. "Hemos dado un paso más en nuestro camino, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer en un corto período de tiempo".