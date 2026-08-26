Con su futuro en el aire, LIV Golf despedirá a la mayoría de su personal

LIV Golf despedirá a la mayoría de sus empleados la próxima semana, como parte de unas drásticas reformas destinadas a mantenerse a flote, informó una portavoz este miércoles.

El circuito disidente necesita reinventarse después de perder la financiación saudita con la que consiguió reclutar a algunas de las principales estrellas de la PGA, entre ellas el español Jon Rahm y el estadounidense Bryson DeChambeau.

El grifo del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita se cerró el fin de semana, tras la disputa del torneo de clausura de temporada en Indianápolis.

Sus directivos han afirmado que una versión "2.0" de LIV Golf resurgirá en 2027, con nuevos inversores, un calendario más corto y bolsas de premios reducidas, pero no han logrado disipar las dudas sobre la continuidad del circuito.

"El compromiso de financiación anunciado por el PIF a principios de este año llegará a su conclusión. Como resultado, estamos reduciendo las operaciones mientras hacemos la transición hacia el próximo capítulo de LIV Golf y trabajamos para hacer realidad LIV 2.0", dijo una portavoz de la competición en un comunicado.

"Esta semana informamos a muchos de nuestros colegas que su empleo bajo LIV 1.0 terminará en la primera semana de septiembre", reportó el texto.

En su pugna por sobrevivir, LIV ha informado de un acuerdo con un posible nuevo inversor principal, cuya identidad no reveló, y está ofreciendo a sus mayores figuras una participación accionaria en el circuito.

Un número limitado de empleados será retenido en setiembre y otros se reincorporarían en una fecha posterior si se cierra la operación, dijo a la AFP una fuente familiarizada con el asunto.

La viabilidad del circuito, en cualquier caso, dependerá en gran parte de su capacidad para mantener a sus figuras más populares.

Por el momento, Rahm, DeChambeau y otros ganadores de torneos de Grand Slam, como el español Sergio García, no se han comprometido públicamente a continuar.

De su lado, la PGA dijo esta semana que por el momento no planea ofrecer a los jugadores de LIV una vía de regreso.