Con su poder latino, los Rays nivelan la serie frente a Guardianes

La artillería latina de los Rays de Tampa Bay despertó este sábado y lideró el triunfo 7x3 ante los Guardianes de Cleveland que colocó un empate en esta serie de los playoffs de las Grandes Ligas de béisbol.

Rays y Guardianes están igualados 2-2 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que se disputa al mejor de siete partidos y continuará con el quinto episodio el domingo en Cleveland (Ohio).

El domingo debía ser jornada de descanso en esta eliminatoria, pero la lluvia en Cleveland motivó la suspensión del partido programado para el viernes.

El descanso le sentó fenomenal al mexicano Jonathan Aranda, al dominicano Junior Caminero y al cubano Yandy Díaz, los bates principales de los Rays, que comandaron un bombardeo de Tampa en el Progressive Field.

El trío, que había estado apagado en los tres primeros juegos, se combinó para un jonrón, cuatro anotaciones, cinco carreras impulsadas y seis hits.

Con esa producción Tampa despegó en el marcador, después de que Cleveland inaugurara la pizarra en la entrada inicial.

Rays o Guardianes pugnarán por el título en la Serie Mundial frente a los Cerveceros de Milwaukee, que el jueves destronaron a los Dodgers de Los Ángeles al completar una barrida 4-0 en la Liga Nacional.