Con temperaturas de 50 ºC en Dubái, los corredores hacen ejercicio bajo techo

El sábado por la mañana, cuando la temperatura ya es sofocante en el exterior, cientos de corredores llenan un gran centro comercial de Dubái para participar en un "Mallathon", una carrera bajo techo y con aire acondicionado.

Esta iniciativa apoyada por el gobierno de este rico emirato tiene como objetivo promover el ejercicio durante el mes de agosto, el más caluroso en Emiratos Árabes Unidos, con temperaturas que rondan los 50 ºC en el exterior, aprovechando también los gigantescos centros comerciales de Dubái, a menudo desiertos a primera hora del día.

"Correr en el exterior no es sano cuando las temperaturas oscilan entre los 40 y los 50 ºC", dice a la AFP un "runner" que dice llamarse Rai.

Los participantes de esta carrera, vestidos con camisetas con el estampado "Dubai Mallathon", corren o caminan por delante de tiendas cerradas, a lo largo de grandes pasillos de mármol, vacíos antes de la llegada de los clientes.

Nueve centros comerciales de la ciudad, entre ellos el inmenso Dubai Mall, uno de los más grandes del mundo, abren cada día entre las 07H00 y las 10H00 para acoger a los que quieren hacer ejercicio.

Los fines de semana, los corredores pueden participar incluso en carreras organizadas de 10km, 5km o 2,5km en algunos de estos centros comerciales, que incluyen podios y ceremonias de entrega de trofeos.

Durante la carrera del sábado en el City Centre Mirdif, dos robots se desplazan entre los deportistas, que se detienen para tomarse fotos con ellos.

Otros hacen la cola para utilizar unas bicicletas eléctricas que generan energía para unas licuadoras que preparan batidos saludables.

- Incitar a la vida activa -

El "Mallathon" es una práctica apoyada por el príncipe heredero de Dubái, Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktum, que a sus 42 años proyecta una imagen pública que encarna el modelo de vida activa.

Esta es una de las iniciativas para incitar a la población de Dubái, adepta al automóvil y a los centros comerciales, a realizar ejercicio, al igual que la llamada "30x30", que incita a los habitantes a hacer actividad física durante 30 minutos al día durante un mes.

La tasa de obesidad en el Golfo, zona rica en petróleo y gas con un clima desértico, figura regularmente entre las más altas del mundo.

Un estudio publicado en marzo por la prestigiosa revista médica The Lancet reveló que el 94% de los emiratíes corren riesgo de estar en sobrepeso u obesos para 2050, la tasa más alta del mundo.

Ello es consecuencia de que el calor sofocante en la región dura varios meses al año y cada vez con mayor intensidad.

Emiratos Árabes Unidos vivió este año el mes de abril más caluroso de su historia y en mayo se superaron los 50 ºC. El 1 de agosto, la temperatura alcanzó los 51,8 ºC, muy cerca del récord absoluto (52 ºC).

Menna, una egipcia de 36 años instalada en Dubái desde hace 15 años, asegura que "es imposible" hacer deporte en el exterior durante el verano.

Pero en el centro comercial, "tenemos aire acondicionado, equipos de emergencia, agua... todo lo que se necesita".

- "Moderno y chic" -

"Y también motiva cuando ves a otras personas haciendo deporte", añade.

Fouzeya Faridoon, máxima responsable de actividades sociales en el Dubai Sports Council, asegura que más de 500 personas se inscribieron para el evento de este sábado, de manera gratuita.

"El objetivo es alentar a la gente a ejercitarse, especialmente a caminar o correr, incluso en verano", explica a la AFP.

Niños, hombres, mujeres con velo y al menos una persona con discapacidad figuraban entre los participantes, que recibieron una medalla y una mochila llena de regalos en la meta.

Zamani, una turista procedente de Sri Lanka, fue una de las que corrió, junto a sus dos hijos de corta edad: "Me gusta la energía. Todo el mundo está preparado y equipado".

Además, "es moderno y chic", añade esta mujer de 46 años.