Con triplete de Valverde, Real Madrid vence 3-0 a Manchester City octavos de Champions

Con un triplete del uruguayo Fede Valverde, el Real Madrid goleó 3-0 al Manchester City este miércoles en el Bernabéu en la ida de octavos de final de Liga de Campeones de Europa.

El capitán merengue, autor de tres goles en el primer tiempo (20', 27' y 42'), el último de ellos una obra de arte, se erigió en protagonista indiscutible del partido.

A pesar de un penal fallado por Vinícius en el segundo tiempo, el conjunto blanco toma así una cómoda ventaja en este clásico de los últimos años en la máxima competición europea, antes de la vuelta el próximo martes en el Etihad Stadium, en Mánchester.

El poderoso equipo inglés de Pep Guardiola llegaba a la capital española unos meses después de ganar 2-1 en el mismo escenario en la fase de liga, cuando el Real Madrid era dirigido por Xabi Alonso.

El equipo ahora al mando de Álvaro Arbeloa presentaba bajas como la de su goleador, Kylian Mbappé, los defensas Militao y Alaba, o los atacantes Jude Bellingham y Rodrygo.

Pero sobre el césped estaba el polivalente jugador charrúa, que comenzó su recital en tras recibir un pase largo de su arquero, Thibaut Courtois, y plantarse solo ante Donnarumma, al que sorteó con clase -con el balón por la derecha del italiano, y el jugador escapando por la izquierda- antes de marcar a puerta vacía pero desde una posición escorada.

Era su primer gol en esta Champions, y el tercero entre todas las competiciones en el último mes. Pero aún llegarían dos más.

Un pase con el exterior de Vinícius tocó en el central Citizen Ruben Dias y Valverde, oportunista, sacó un zurdazo cruzado dentro del área para sumar el segundo.

En el tercero de su equipo y de su cuenta particular, el Halcón recibió un pase picado de Brahim Díaz, realizó un sombrero para la historia a Guéhi, y sin que el balón tocase el césped remató de volea para poner el Bernabéu a sus pies y convertir en pesadilla la noche de un Donnarumma que no terminaba de creérselo.

El arquero italiano se rehízo y le contuvo un penal a Vinícius en el segundo acto, pero para entonces el daño ya estaba hecho, y el 15 veces campeón de Europa tiene un pie y medio en cuartos de la Champions.