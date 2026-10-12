Con un Contreras estelar, Brewers vencen a Dodgers y lideran 2-0 la Serie de Campeonato

El venezolano William Contreras conectó un jonrón e impulsó tres carreras para que los Cerveceros de Milwaukee vencieran este lunes 7-4 a los Dodgers de Los Ángeles y tomaran ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

La victoria, impulsada por un bullpen de Milwaukee que no permitió un solo hit en cinco entradas, dejó a los Dodgers, bicampeones defensores, ante un difícil desafío para alcanzar su tercera Serie Mundial consecutiva.

Los aficionados angelinos tenían grandes esperanzas de que el abridor Yoshinobu Yamamoto, el MVP (Jugador Más Valioso) de la Serie Mundial del año pasado, ayudara a su equipo a enderezar el rumbo en esta serie al mejor de siete partidos.

Sin embargo, Yamamoto, quien lanzó partidos completos tanto en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional del año pasado ante los Cerveceros como en la Serie Mundial, ni siquiera logró completar tres entradas.

El lanzador fue retirado después de realizar 75 lanzamientos ante la persistente ofensiva de Milwaukee. Permitió tres carreras y cuatro hits.

La estrella ofensiva de los Dodgers, Shohei Ohtani, siguió sin encontrar su mejor forma: acumula tres hits en 20 turnos en estos playoffs y no conecta un jonrón desde agosto.

"Nuestra mentalidad es mantenernos concentrados. No importa cómo esté el partido, si vamos ganando o perdiendo, seguiremos atacando y mantendremos la concentración", dijo Contreras.

"Creo que como equipo hemos hecho un muy buen trabajo en ese sentido", agregó.

Los Cerveceros, que lideraron las Grandes Ligas con 103 victorias en la temporada regular, necesitan dos triunfos más para alcanzar la segunda Serie Mundial de su historia, 44 años después de su única aparición anterior.

El partido comenzó con ventaja para los Dodgers gracias a un elevado de sacrificio del dominicano Teoscar Hernández que permitió anotar a Mookie Betts.

Milwaukee respondió con un sencillo impulsor de Contreras, pero un error de lanzamiento del abridor Logan Henderson permitió a Tommy Edman anotar para Los Ángeles.

En la tercera entrada, un sencillo de Christian Yelich con las bases llenas impulsó dos carreras y devolvió la ventaja a los Cerveceros, mientras Yoshinobu Yamamoto era retirado tras una larga entrada.

Los Dodgers volvieron a ponerse arriba en la quinta entrada, después de otro error de Henderson y un elevado de sacrificio de Freddie Freeman.

Sin embargo, Contreras empató 4-4 con un jonrón solitario ante Kris Bubic y volvió a ser decisivo en la siguiente entrada con un sencillo impulsor que puso a Milwaukee en ventaja.

En la octava entrada, Brice Turang conectó un sencillo que amplió la diferencia y luego anotó con otro sencillo de Jake Bauers para sellar el triunfo de los Cerveceros por 7-4.

El tercer partido se disputará el miércoles en Los Ángeles.